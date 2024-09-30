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Wi-Fi роутер Tenda 4G03

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Wi-Fi роутер Tenda 4G03
Wi-Fi роутер Tenda 4G03
Wi-Fi роутер Tenda 4G03
Wi-Fi роутер Tenda 4G03
Wi-Fi роутер Tenda 4G03
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 142102
Производитель: Tenda
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ДО 30.09.24

4 590₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
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О товаре

Wi-Fi роутер Tenda 4G03

За счет своих особенностей может стать отличным выбором для использования как в частной, так и в коммерческой среде. Отличительной особенностью устройства является встроенный модем LTE, который поддерживает SIM-карты всех известных операторов связи. Кроме того, устройство может выступать в качестве Wi-FI-маршрутизатора и сетевого моста. Может работать в широком спектре мобильных сетей и оборудован встроенными мощными антеннами, благодаря чему обеспечивается возможность получения качественного и стабильного сигнала от базовых станций. Скорость мобильного интернета может достигать 150 Мбит/с. При работе устройства в режиме точки доступа Wi-Fi для других устройств передача данных осуществляется на частоте 2.4 ГГц, благодаря чему скорость может достигать 300 Мбит/с. Для подключения на корпусе роутера предусмотрено 2 разъема Ethernet. Настройка рабочих параметров и дальнейшее администрирование может осуществляться через веб-интерфейс или мобильное приложение. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Поставка роутера осуществляется вместе с набором кабелей.
  • Подключайте к вашей Wi-Fi сети до 32 устройств
    • Благодаря высокопроизводительному процессору с тактовой частотой 880 МГц и топологией 28 нм, Tenda 4G03 позволяет работать в единой сети 32 устройствам одновременно.
  • Высокоскоростной широкополосный доступ 4G обеспечит стабильный интернет
    • С технологией LTE CAT4, Tenda 4G03 достигает скорости до 150 Мбит\с . Наслаждайтесь просмотром фильмов в формате HD, моментальной загрузкой файлов, плавной видеосвязью без задержек и прерываний.
  • Автоматическое резервирование канала Ethernet\4G
    • В случае, если возникли проблемы с подключением по Ethernet, Tenda 4G03 автоматически подключает 4G\LTE канал в качестве резервного до момента восстановления основного канала.
    Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45, SIM-карта
    Тип устройства
    роутер
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 ГГц
    Встроенная поддержка SIM-карт
    3G, 4G LTE
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    300
    Цвет
    белый
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    4 590₽
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    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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