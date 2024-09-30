Wi-Fi роутер Tenda 4G03
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Код товара: 142102
Производитель: Tenda
4 590₽
55
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Wi-Fi роутер Tenda 4G03За счет своих особенностей может стать отличным выбором для использования как в частной, так и в коммерческой среде. Отличительной особенностью устройства является встроенный модем LTE, который поддерживает SIM-карты всех известных операторов связи. Кроме того, устройство может выступать в качестве Wi-FI-маршрутизатора и сетевого моста. Может работать в широком спектре мобильных сетей и оборудован встроенными мощными антеннами, благодаря чему обеспечивается возможность получения качественного и стабильного сигнала от базовых станций. Скорость мобильного интернета может достигать 150 Мбит/с. При работе устройства в режиме точки доступа Wi-Fi для других устройств передача данных осуществляется на частоте 2.4 ГГц, благодаря чему скорость может достигать 300 Мбит/с. Для подключения на корпусе роутера предусмотрено 2 разъема Ethernet. Настройка рабочих параметров и дальнейшее администрирование может осуществляться через веб-интерфейс или мобильное приложение. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Поставка роутера осуществляется вместе с набором кабелей.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45, SIM-карта
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- 3G, 4G LTE
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
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