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Wi-Fi роутер Tenda AC21

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Wi-Fi роутер Tenda AC21
Wi-Fi роутер Tenda AC21
Wi-Fi роутер Tenda AC21
Wi-Fi роутер Tenda AC21
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
3
вопроса
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Код товара: 138232
Производитель: Tenda
нет отзывов
3
вопроса
3 990₽
100
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Рассрочка

1 200 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO
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Характеристики
Тип связи
Wi-Fi
Подключение к интернету (WAN)
Ethernet RJ-45
Тип устройства
роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11
a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 / 5 ГГц
Встроенная поддержка SIM-карт
нет
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
2033
Цвет
черный
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Вопросы и ответы
Г
Гина
1 июня 2023
А в белом цвете нет такого роутера?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
05.06.2023 12:12:36
Здравствуйте! Нет
Ответить
0 0
А
Ахмед
18 февраля 2024
У этого WiFi- роутера есть 5G?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
19.02.2024 20:08:35
Здравствуйте! Нет
Ответить
0 0
Г
Гина
1 июня 2023
А в белом цвете нет такого роутера?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
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3 990₽
100
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 200 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа