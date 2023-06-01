Wi-Fi роутер Tenda AC21
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Код товара: 138232
Производитель: Tenda
3 990₽
100
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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1 200 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- нет
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 2033
- Цвет
- черный
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Вопросы и ответы
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Г
Гина
1 июня 2023
А в белом цвете нет такого роутера?
1
0 0
0
05.ru
05.06.2023 12:12:36
Здравствуйте! Нет
Ответить
0 0
А
Ахмед
18 февраля 2024
У этого WiFi- роутера есть 5G?
1
0 0
0
05.ru
19.02.2024 20:08:35
Здравствуйте! Нет
0 0
Г
Гина
1 июня 2023
А в белом цвете нет такого роутера?
1
0
0