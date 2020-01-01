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Wi-Fi роутер Keenetic Giant KN-2610

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Wi-Fi роутер Keenetic Giant KN-2610
Wi-Fi роутер Keenetic Giant KN-2610
Wi-Fi роутер Keenetic Giant KN-2610
Wi-Fi роутер Keenetic Giant KN-2610
Wi-Fi роутер Keenetic Giant KN-2610
Wi-Fi роутер Keenetic Giant KN-2610
Wi-Fi роутер Keenetic Giant KN-2610
Wi-Fi роутер Keenetic Giant KN-2610
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 136667
Производитель: Keenetic
нет отзывов
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12 590₽
75
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Рассрочка

3 780 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Wi-Fi роутер Keenetic Hopper SE (KN-3812)
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Характеристики
Тип связи
Wi-Fi
Подключение к интернету (WAN)
Ethernet RJ-45, SFP, внешний модем
Тип устройства
роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11
a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
1267
Цвет
белый
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В сравнение
В избранное
12 590₽
75
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

3 780 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа