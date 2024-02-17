Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco M5 (2-pack)
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12 490₽
13 290₽
149
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О товаре
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco M5 (2-pack)Предназначены для расширения зоны покрытия существующей беспроводной сети Wi-Fi. Несколько модулей обеспечивают равномерное покрытие без значительной потери в скорости при масштабировании. Благодаря этому устройства такого типа часто используются для большой квартиры, частного дома или выставочного комплекса. Поддерживают одновременную работу в нескольких диапазонах, что вместе со стандартами 802.11n, а также 802.11ac обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 400 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Благодаря мощности встроенного передатчика 19.5 dBm и 4 встроенным антеннам с коэффициентом усиления 5 dBi сигнал отличается высокой стабильностью и может транслироваться на большие расстояния. выполнены в компактном корпусе с лаконичным дизайном, благодаря чему легко впишутся в любой интерьер. За счет своей конструкции обеспечивается простая и удобная установка. Для подключения предусмотрено 2 LAN-порта на каждом модуле. Управление осуществляется через веб-интерфейс или мобильное приложение TP-Link Deco. Комплект поставки включает в себя набор кабелей и сетевой адаптер питания.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45, SFP
- Тип устройства
- Mesh система
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- нет
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1267
- Цвет
- белый
Отзывы 1
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С
С
Саид
17 февраля 2024
С
Саид
17 февраля 2024
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