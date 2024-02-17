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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco M5 (2-pack) Предназначены для расширения зоны покрытия существующей беспроводной сети Wi-Fi. Несколько модулей обеспечивают равномерное покрытие без значительной потери в скорости при масштабировании. Благодаря этому устройства такого типа часто используются для большой квартиры, частного дома или выставочного комплекса. Поддерживают одновременную работу в нескольких диапазонах, что вместе со стандартами 802.11n, а также 802.11ac обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 400 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Благодаря мощности встроенного передатчика 19.5 dBm и 4 встроенным антеннам с коэффициентом усиления 5 dBi сигнал отличается высокой стабильностью и может транслироваться на большие расстояния. выполнены в компактном корпусе с лаконичным дизайном, благодаря чему легко впишутся в любой интерьер. За счет своей конструкции обеспечивается простая и удобная установка. Для подключения предусмотрено 2 LAN-порта на каждом модуле. Управление осуществляется через веб-интерфейс или мобильное приложение TP-Link Deco. Комплект поставки включает в себя набор кабелей и сетевой адаптер питания. Для бесперебойного доступа к Wi-Fi во всём доме Deco использует систему модулей - избавьтесь от "мертвых зон" раз и навсегда Благодаря современной Mesh-технологии модули Deco образуют единую домашнюю сеть с одним именем. Ваши устройства будут автоматически переключаться между разными модулями Deco на высокой скорости, куда бы вы ни пошли Обеспечивает быстрое и стабильное соединение со скоростью до 1267 Мбит/с Способен поддерживать работу даже самой загруженной сети, обеспечивая одновременное соединение для более чем 100 устройств TP-Link HomeCare предоставляет возможности дополнительной защиты, включая родительский контроль, встроенный антивирус и приоритезацию данных (QoS) Настройка ещё никогда не была такой простой благодаря мобильному приложению Deco