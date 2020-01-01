Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco M5 (3-pack)
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Код товара: 129582
Производитель: TP-LINK
17 190₽
18 290₽
206
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В наличии
В магазинах:
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О товаре
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco M5 (3-pack)Набор из трех одинаковых маршрутизаторов. С их помощью можно увеличить радиус действия беспроводной сети. Маршрутизаторы без дополнительных проблем соединяются друг с другом. Формируется общая сеть с максимальной зоной действия, а переключение пользователя между устройствами происходит автоматически. Использовать систему можно в больших квартирах, в частных домах, в офисах. Она обеспечивает стабильное соединение, удается полностью избавиться от мертвых зон. Примерная площадь покрытия – 510 м2. Для настройки системы можно воспользоваться не только привычным онлайн-интерфейсом, но и приложением Deco для смартфонов. Оно несколько облегчает управление оборудованием, имеет интуитивный интерфейс. Маршрутизаторы вещают на частотах 2.4 и 5 ГГц. Скорость соединения на них – 400 и 867 Мбит/с соответственно. Обеспечивается высокая пропускная способность сети, можно полноценно пользоваться любыми онлайн-сервисами. Маршрутизаторы отличаются компактными размерами, а благодаря белому корпусу они прекрасно впишутся в интерьер.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45, SFP
- Тип устройства
- Mesh система
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- нет
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1267
- Цвет
- белый
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