О товаре

Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco M5 (3-pack) Набор из трех одинаковых маршрутизаторов. С их помощью можно увеличить радиус действия беспроводной сети. Маршрутизаторы без дополнительных проблем соединяются друг с другом. Формируется общая сеть с максимальной зоной действия, а переключение пользователя между устройствами происходит автоматически. Использовать систему можно в больших квартирах, в частных домах, в офисах. Она обеспечивает стабильное соединение, удается полностью избавиться от мертвых зон. Примерная площадь покрытия – 510 м2. Для настройки системы можно воспользоваться не только привычным онлайн-интерфейсом, но и приложением Deco для смартфонов. Оно несколько облегчает управление оборудованием, имеет интуитивный интерфейс. Маршрутизаторы вещают на частотах 2.4 и 5 ГГц. Скорость соединения на них – 400 и 867 Мбит/с соответственно. Обеспечивается высокая пропускная способность сети, можно полноценно пользоваться любыми онлайн-сервисами. Маршрутизаторы отличаются компактными размерами, а благодаря белому корпусу они прекрасно впишутся в интерьер. Для бесперебойного доступа к Wi-Fi во всём доме Deco использует систему модулей - избавьтесь от "мертвых зон" раз и навсегда! Благодаря современной Mesh-технологии модули Deco образуют единую домашнюю сеть с одним именем. Ваши устройства будут автоматически переключаться между разными модулями Deco на высокой скорости, куда бы вы ни пошли. Deco M5 обеспечивает быстрое и стабильное соединение со скоростью до 1267 Мбит/с. Deco способен поддерживать работу даже самой загруженной сети, обеспечивая одновременное соединение для более чем 100 устройств. TP-Link HomeCare предоставляет возможности дополнительной защиты, включая родительский контроль, встроенный антивирус и приоритезацию данных (QoS).