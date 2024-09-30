Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X20 (3-pack)
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Код товара: 129579
Производитель: TP-LINK
18 590₽
223
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О товаре
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X20 (3-pack)Благодаря поддержке технологии MESH и стандарту Wi-Fi 6 обеспечивает скорость подключения до 1800 Мбит/с, формируя бесшовную стабильную связь для всех подключенных устройств. Данный комплект состоит из трех модулей, выполненных в компактных корпусах белого цвета. Модули поддерживают одновременную работу в частотных диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi отвечают за стабильное соединение без помех. На корпусе маршрутизаторов расположены по два порта LAN и разъем WAN 1000 Мбит/сек. Интуитивный пользовательский интерфейс гарантирует простую настройку средств безопасности и других доступных функций системы.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- Mesh система
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1201
- Цвет
- белый
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