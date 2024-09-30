О товаре

Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco X20 (3-pack) Благодаря поддержке технологии MESH и стандарту Wi-Fi 6 обеспечивает скорость подключения до 1800 Мбит/с, формируя бесшовную стабильную связь для всех подключенных устройств. Данный комплект состоит из трех модулей, выполненных в компактных корпусах белого цвета. Модули поддерживают одновременную работу в частотных диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi отвечают за стабильное соединение без помех. На корпусе маршрутизаторов расположены по два порта LAN и разъем WAN 1000 Мбит/сек. Интуитивный пользовательский интерфейс гарантирует простую настройку средств безопасности и других доступных функций системы. Wi-Fi 6 обеспечивает скорость до 1800 Мбит/с — до 1201 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2,4 ГГц OFDMA и MU-MIMO увеличивают пропускную способность в четыре раза для одновременной передачи данных большому числу устройств Покрытие Wi-Fi 6 с бесшовным роумингом по всему дому Ультранизкая задержка: отсутствие высокого пинга наиболее ощутимо в онлайн-играх и видеочатах Несколько модулей формируют единую домашнюю сеть, которая обеспечивает наилучшее подключение при передвижении по дому Система безопасности HomeShield: родительский контроль, антивирус и приоритизация