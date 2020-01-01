Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco M4 (2-pack)
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Код товара: 129542
Производитель: TP-LINK
8 790₽
9 390₽
105
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О товаре
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco M4 (2-pack)Призваны обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету с пользовательских устройств в любом месте большого дома или приусадебного участка. Разместив эти роутеры беспроводной сети, поставляемые в количестве 2 шт., в оптимальных местах, вы сможете получить единую зону покрытия сети Wi-Fi. Точки доступа в цилиндрических белых корпусах поддерживают параллельную работу в диапазонах 2.4 и 5 ГГц и обеспечивают скорость соединения до 1167 Мбит/с по обоим диапазонам. Каждый роутер беспроводной сети в комплекте оснащен парой встроенных антенн, благодаря которым обеспечивается стабильность подключения смартфонов и планшетов. В созданной при помощи этих точек доступа единой Wi-Fi сети ваше устройство будет подключаться к тому роутеру, который обеспечивает более высокий уровень беспроводного сигнала. Устройства могут применяться и как маршрутизаторы для проводного подключения ПК, имея по два гигабитных LAN-порта.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- Mesh система
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- нет
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1167
- Цвет
- белый
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