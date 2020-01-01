О товаре

Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco M4 (2-pack) Призваны обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету с пользовательских устройств в любом месте большого дома или приусадебного участка. Разместив эти роутеры беспроводной сети, поставляемые в количестве 2 шт., в оптимальных местах, вы сможете получить единую зону покрытия сети Wi-Fi. Точки доступа в цилиндрических белых корпусах поддерживают параллельную работу в диапазонах 2.4 и 5 ГГц и обеспечивают скорость соединения до 1167 Мбит/с по обоим диапазонам. Каждый роутер беспроводной сети в комплекте оснащен парой встроенных антенн, благодаря которым обеспечивается стабильность подключения смартфонов и планшетов. В созданной при помощи этих точек доступа единой Wi-Fi сети ваше устройство будет подключаться к тому роутеру, который обеспечивает более высокий уровень беспроводного сигнала. Устройства могут применяться и как маршрутизаторы для проводного подключения ПК, имея по два гигабитных LAN-порта. Для бесперебойного доступа к Wi-Fi во всём доме Deco использует систему модулей - избавьтесь от "мертвых зон" раз и навсегда Благодаря современной Mesh-технологии модули Deco образуют единую домашнюю сеть с одним именем. Ваши устройства будут автоматически переключаться между разными модулями Deco на высокой скорости, куда бы вы ни пошли Обеспечивает покрытие до 260 кв.м. Если этого недостаточно – просто добавьте в сеть больше модулей Deco для увеличения покрытия (также возможен комплект из трёх модулей) Обеспечивает быстрое и стабильное соединение со скоростью до 1167 Мбит/с и работает с основными интернет-провайдерами и модемами Способен поддерживать работу даже самой загруженной сети, обеспечивая одновременное соединение для более чем 100 устройств Родительский контроль ограничивает время в сети и блокирует соответствующий контент, создавая уникальные профили для каждого члена семьи Настройка ещё никогда не была такой простой благодаря мобильному приложению Deco