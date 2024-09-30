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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco E4 (2-pack)

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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco E4 (2-pack)
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco E4 (2-pack)
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco E4 (2-pack)
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 128447
Производитель: TP-LINK
5
2 отзыва
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

6 890₽
82
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco E4 (2-pack)

Mesh-системы конструктивно представляют собой пару точек доступа в белых цилиндрических корпусах, задача которых заключается в организации зоны покрытия стабильной Wi-Fi-сети на внушительной площади. Wi-Fi-маршрутизаторы поддерживают передачу данных на скорости до 1167 Мбит/с по диапазонам 2.4 и 5 ГГц и реализуют многопотоковую передачу данных по стандарту MIMO. Благодаря встроенным антеннам (по 2 шт. на каждую) точки доступа гарантируют стабильность подключения смартфона или планшета к беспроводной сети. Внутри созданной с помощью Wi-Fi-роутеров комплекта сплошной зоны покрытия беспроводной сети ваше мобильное устройство будет подключаться к тому устройству, которое гарантирует более высокий уровень сигнала сети. Каждый из маршрутизаторов располагает также парой LAN-интерфейсов со скоростью передачи данных 100 Мбит/с, к которым вы сможете присоединить ПК.
  • Для бесперебойного доступа к Wi-Fi во всём доме Deco использует систему модулей - избавьтесь от "мертвых зон" раз и навсегда
  • Благодаря современной Mesh-технологии модули Deco образуют единую домашнюю сеть с одним именем. Ваши устройства будут автоматически переключаться между разными модулями Deco на высокой скорости, куда бы вы ни пошли
  • Комплект с тремя устройствами обеспечивает покрытие до 370 кв. м. Если этого недостаточно – просто добавьте в сеть больше модулей Deco для увеличения покрытия
  • Обеспечивает быстрое и стабильное соединение со скоростью до 1167 Мбит/с и работает с основными интернет-провадерами и модемами
  • Способен поддерживать работу даже самой загруженной сети, обеспечивая одновременное соединение для более чем 100 устройств
  • Родительский контроль ограничивает время в сети и блокирует соответствующий контент, создавая уникальные профили для каждого члена семьи
  • Настройка ещё никогда не была такой простой благодаря мобильному приложению Deco
    • Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    Mesh система
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    1167
    Цвет
    белый
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 2
    5
    2 отзыва
    Общий рейтинг
    2 отзыва
    5
    5 звезд
    2
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
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    1 звезда
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    Александр
    23 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
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    С
    С
    Саид
    17 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    А
    Александр
    23 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0
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    6 890₽
    82
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    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

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    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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