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Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco E4 (2-pack) Mesh-системы конструктивно представляют собой пару точек доступа в белых цилиндрических корпусах, задача которых заключается в организации зоны покрытия стабильной Wi-Fi-сети на внушительной площади. Wi-Fi-маршрутизаторы поддерживают передачу данных на скорости до 1167 Мбит/с по диапазонам 2.4 и 5 ГГц и реализуют многопотоковую передачу данных по стандарту MIMO. Благодаря встроенным антеннам (по 2 шт. на каждую) точки доступа гарантируют стабильность подключения смартфона или планшета к беспроводной сети. Внутри созданной с помощью Wi-Fi-роутеров комплекта сплошной зоны покрытия беспроводной сети ваше мобильное устройство будет подключаться к тому устройству, которое гарантирует более высокий уровень сигнала сети. Каждый из маршрутизаторов располагает также парой LAN-интерфейсов со скоростью передачи данных 100 Мбит/с, к которым вы сможете присоединить ПК. Для бесперебойного доступа к Wi-Fi во всём доме Deco использует систему модулей - избавьтесь от "мертвых зон" раз и навсегда Благодаря современной Mesh-технологии модули Deco образуют единую домашнюю сеть с одним именем. Ваши устройства будут автоматически переключаться между разными модулями Deco на высокой скорости, куда бы вы ни пошли Комплект с тремя устройствами обеспечивает покрытие до 370 кв. м. Если этого недостаточно – просто добавьте в сеть больше модулей Deco для увеличения покрытия Обеспечивает быстрое и стабильное соединение со скоростью до 1167 Мбит/с и работает с основными интернет-провадерами и модемами Способен поддерживать работу даже самой загруженной сети, обеспечивая одновременное соединение для более чем 100 устройств Родительский контроль ограничивает время в сети и блокирует соответствующий контент, создавая уникальные профили для каждого члена семьи Настройка ещё никогда не была такой простой благодаря мобильному приложению Deco