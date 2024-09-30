Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco E4 (2-pack)
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Код товара: 128447
Производитель: TP-LINK
6 890₽
82
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В магазинах:
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О товаре
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco E4 (2-pack)Mesh-системы конструктивно представляют собой пару точек доступа в белых цилиндрических корпусах, задача которых заключается в организации зоны покрытия стабильной Wi-Fi-сети на внушительной площади. Wi-Fi-маршрутизаторы поддерживают передачу данных на скорости до 1167 Мбит/с по диапазонам 2.4 и 5 ГГц и реализуют многопотоковую передачу данных по стандарту MIMO. Благодаря встроенным антеннам (по 2 шт. на каждую) точки доступа гарантируют стабильность подключения смартфона или планшета к беспроводной сети. Внутри созданной с помощью Wi-Fi-роутеров комплекта сплошной зоны покрытия беспроводной сети ваше мобильное устройство будет подключаться к тому устройству, которое гарантирует более высокий уровень сигнала сети. Каждый из маршрутизаторов располагает также парой LAN-интерфейсов со скоростью передачи данных 100 Мбит/с, к которым вы сможете присоединить ПК.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- Mesh система
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1167
- Цвет
- белый
Отзывы 2
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А
А
Александр
23 февраля 2024
С
С
Саид
17 февраля 2024
А
Александр
23 февраля 2024
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