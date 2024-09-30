Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE220
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Код товара: 122440
Производитель: TP-LINK
2 290₽
27
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Wi-Fi усилитель сигнала TP-LINK RE220Усилитель беспроводного сигнала станет отличным выбором для использования в зонах с плохим сигналом — будь то дома или в небольшом офисе. Отличительной особенностью данной модели является простота подключения — достаточно просто синхронизировать существующие настройки с основным оборудованием, и зарегистрированные в сети смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другое оборудование подключатся автоматически. Также на корпусе есть 1 порт Ethernet. Усилитель беспроводного сигнала оборудован 3 встроенными антеннами, что вкупе с выходной мощностью 20 dBm обеспечит стабильную передачу данных в любых условиях. Устройство может одновременно работать в частотном диапазоне 2.4 ГГц и 5 ГГц, а также поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11n/ac. Благодаря этому скорость беспроводного соединения может достигать 733 Мбит/с. Безопасность передачи данных обеспечивается протоколами WEP и WPA2-PSK. Настройка и администрирование может осуществляться через мобильное приложение. Работа усилителя осуществляется от сети 220 В.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- усилитель сигнала (репитер)
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 733
- Цвет
- белый
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 16
11 февраля 2023
В наличии ?
2
0 0
0
05.ru
11.02.2023 21:00:47
Здравствуйте! Да
Ответить
0 0
0
05.ru
12.02.2023 13:29:17
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
0 0
Г
Гость 16
11 февраля 2023
В наличии ?
2
0
0