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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE220

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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE220
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE220
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE220
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE220
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 122440
Производитель: TP-LINK
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 290₽
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В наличии
В магазинах:
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О товаре

Wi-Fi усилитель сигнала TP-LINK RE220

Усилитель беспроводного сигнала станет отличным выбором для использования в зонах с плохим сигналом — будь то дома или в небольшом офисе. Отличительной особенностью данной модели является простота подключения — достаточно просто синхронизировать существующие настройки с основным оборудованием, и зарегистрированные в сети смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другое оборудование подключатся автоматически. Также на корпусе есть 1 порт Ethernet. Усилитель беспроводного сигнала оборудован 3 встроенными антеннами, что вкупе с выходной мощностью 20 dBm обеспечит стабильную передачу данных в любых условиях. Устройство может одновременно работать в частотном диапазоне 2.4 ГГц и 5 ГГц, а также поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11n/ac. Благодаря этому скорость беспроводного соединения может достигать 733 Мбит/с. Безопасность передачи данных обеспечивается протоколами WEP и WPA2-PSK. Настройка и администрирование может осуществляться через мобильное приложение. Работа усилителя осуществляется от сети 220 В.
  • Безупречный Wi-Fi сигнал там, где раньше его не было
  • Совместим с Wi-Fi устройствами, поддерживающими стандарты 802.11b/g/n/ac
  • Двухдиапазонный Wi-Fi со скоростью до 750 Мбит/с
  • Порт Ethernet позволяет усилителю выступать в качестве Wi-Fi адаптера для подключения проводных устройств
  • Поддерживается подключение к Mesh-сети при подключении к роутеру TP-Link OneMesh для бесшовного покрытия во всём доме
  • Технология EasyMesh позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию
    • Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    усилитель сигнала (репитер)
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    733
    Цвет
    белый
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    Вопросы и ответы
    Г
    Гость 16
    11 февраля 2023
    В наличии ?
    2 Ответить
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    05.ru
    11.02.2023 21:00:47
    Здравствуйте! Да
    Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    12.02.2023 13:29:17
    Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
    Ответить
    0 0
    Г
    Гость 16
    11 февраля 2023
    В наличии ?
    2 Ответить
    0
    0
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    2 290₽
    27
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    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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