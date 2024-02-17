О товаре

Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco E4 (3-pack) Служат для обеспечения стабильного подключения к сети Wi-Fi во всех помещениях большого загородного дома или квартиры внушительного метража. Подходящие также для корпоративного применения точки доступа в количестве 3 шт. соответствуют стандартам беспроводной сети Wi-Fi 5 (802.11ac) и 4 (802.11n). Они позволяют получить скорость Wi-Fi-соединения до 1167 МБит/сек и располагаются так, чтобы обеспечить уверенный прием сигнала беспроводной сети без "мертвых зон" на всей обслуживаемой площади. Осуществляют многопотоковую передачу данных по технологии MIMO. Для настройки рабочих параметров точек доступа вы сможете использовать Web-интерфейс или мобильную утилиту от TP-Link. Каждый маршрутизатор получает также 2 LAN-порта для проводного подключения устройств к Интернету. Вместе с точками доступа вы получите адаптер питания, инструкцию пользователя и Ethernet-кабель. Для бесперебойного доступа к Wi-Fi во всём доме Deco использует систему модулей - избавьтесь от "мертвых зон" раз и навсегда Благодаря современной Mesh-технологии модули Deco образуют единую домашнюю сеть с одним именем. Ваши устройства будут автоматически переключаться между разными модулями Deco на высокой скорости, куда бы вы ни пошли Комплект с тремя устройствами обеспечивает покрытие до 370 кв. м. Если этого недостаточно – просто добавьте в сеть больше модулей Deco для увеличения покрытия Обеспечивает быстрое и стабильное соединение со скоростью до 1167 Мбит/с и работает с основными интернет-провадерами и модемами Способен поддерживать работу даже самой загруженной сети, обеспечивая одновременное соединение для более чем 100 устройств Родительский контроль ограничивает время в сети и блокирует соответствующий контент, создавая уникальные профили для каждого члена семьи Настройка ещё никогда не была такой простой благодаря мобильному приложению Deco