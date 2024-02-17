Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco E4 (3-pack)
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9 490₽
9 990₽
113
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О товаре
Wi-Fi Mesh система TP-LINK Deco E4 (3-pack)Служат для обеспечения стабильного подключения к сети Wi-Fi во всех помещениях большого загородного дома или квартиры внушительного метража. Подходящие также для корпоративного применения точки доступа в количестве 3 шт. соответствуют стандартам беспроводной сети Wi-Fi 5 (802.11ac) и 4 (802.11n). Они позволяют получить скорость Wi-Fi-соединения до 1167 МБит/сек и располагаются так, чтобы обеспечить уверенный прием сигнала беспроводной сети без "мертвых зон" на всей обслуживаемой площади. Осуществляют многопотоковую передачу данных по технологии MIMO. Для настройки рабочих параметров точек доступа вы сможете использовать Web-интерфейс или мобильную утилиту от TP-Link. Каждый маршрутизатор получает также 2 LAN-порта для проводного подключения устройств к Интернету. Вместе с точками доступа вы получите адаптер питания, инструкцию пользователя и Ethernet-кабель.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- Mesh система
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1167
- Цвет
- белый
Отзывы 1
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С
С
Саид
17 февраля 2024
С
Саид
17 февраля 2024
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