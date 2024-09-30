О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5 Гарантирует скорость передачи данных 1167 МБит в сек. по частотам 2,4 и 5 ГГц. Точка доступа в настольном белом корпусе характеризуется поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11 AC/b/g/n и оснащается наружными несъемными антеннами (4 шт.) для обеспечения большой зоны покрытия беспроводной сети и стабильности подключения пользовательских устройств. Безопасность соединения защищена протоколами WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 и WPA2-PSK. Благодаря 4 портам LAN со скоростью передачи данных до 100 МБит/сек маршрутизатор может обеспечивать проводное подключение к Интернету ПК и прочих стационарных устройств. Вы сможете использовать понятный Web-интерфейс, чтобы произвести настройку рабочей конфигурации роутера. Вместе с сетевым решением, оптимальным для дома, вы получите сетевой блок питания, документацию и один кабель Ethernet. Лёгкое управление сетью с помощью приложения TP-LINK Tether Поддержка IGMP Proxy/Snooping, Bridge и Tag VLAN для оптимизации вещания IPTV Повышенная защита благодаря Wi‑Fi шифрованию WPA3 Поддержка режима точки доступа