Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5
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Код товара: 115409
Производитель: TP-LINK
3 490₽
41
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5Гарантирует скорость передачи данных 1167 МБит в сек. по частотам 2,4 и 5 ГГц. Точка доступа в настольном белом корпусе характеризуется поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11 AC/b/g/n и оснащается наружными несъемными антеннами (4 шт.) для обеспечения большой зоны покрытия беспроводной сети и стабильности подключения пользовательских устройств. Безопасность соединения защищена протоколами WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 и WPA2-PSK. Благодаря 4 портам LAN со скоростью передачи данных до 100 МБит/сек маршрутизатор может обеспечивать проводное подключение к Интернету ПК и прочих стационарных устройств. Вы сможете использовать понятный Web-интерфейс, чтобы произвести настройку рабочей конфигурации роутера. Вместе с сетевым решением, оптимальным для дома, вы получите сетевой блок питания, документацию и один кабель Ethernet.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1167
- Цвет
- белый
Отзывы 5
Посмотреть все отзывы
З
З
Залбек
10 июня 2024
Достоинства
Очень мощный
Недостатки
Ловит не далеко
Д
Д
Диана
27 февраля 2024
З
Залбек
10 июня 2024
Достоинства
Очень мощный
Недостатки
Ловит не далеко
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