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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5

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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
5 отзывов
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Код товара: 115409
Производитель: TP-LINK
5
5 отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

3 490₽
41
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A5

Гарантирует скорость передачи данных 1167 МБит в сек. по частотам 2,4 и 5 ГГц. Точка доступа в настольном белом корпусе характеризуется поддержкой стандартов Wi-Fi 802.11 AC/b/g/n и оснащается наружными несъемными антеннами (4 шт.) для обеспечения большой зоны покрытия беспроводной сети и стабильности подключения пользовательских устройств. Безопасность соединения защищена протоколами WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 и WPA2-PSK. Благодаря 4 портам LAN со скоростью передачи данных до 100 МБит/сек маршрутизатор может обеспечивать проводное подключение к Интернету ПК и прочих стационарных устройств. Вы сможете использовать понятный Web-интерфейс, чтобы произвести настройку рабочей конфигурации роутера. Вместе с сетевым решением, оптимальным для дома, вы получите сетевой блок питания, документацию и один кабель Ethernet.
  • Лёгкое управление сетью с помощью приложения TP-LINK Tether
  • Поддержка IGMP Proxy/Snooping, Bridge и Tag VLAN для оптимизации вещания IPTV
  • Повышенная защита благодаря Wi‑Fi шифрованию WPA3
  • Поддержка режима точки доступа
    • Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    роутер
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    1167
    Цвет
    белый
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 5
    5
    5 отзывов
    Общий рейтинг
    5 отзывов
    5
    5 звезд
    5
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
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    З
    З
    Залбек
    10 июня 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Очень мощный
    Недостатки
    Ловит не далеко
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    0 0
    Д
    Д
    Диана
    27 февраля 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    З
    Залбек
    10 июня 2024
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Очень мощный
    Недостатки
    Ловит не далеко
    Ответить
    0
    0
    Посмотреть все отзывы

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    3 490₽
    41
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    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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