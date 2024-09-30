О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C54 Оснащен крупными внешними антеннами, помогающими обеспечить широкую зону покрытия беспроводного сигнала. Поддержка двух диапазонов Wi-Fi делает маршрутизатор универсальным. Использование диапазона 5 ГГц особенно актуально в случае, если роутер эксплуатируется в большом многоквартирном доме. В данных условиях диапазон 2.4 ГГц часто сильно загружен. Имеет 4 порта LAN. Скорость проводного соединения, равная 100 Мбит/с, достаточна для эффективного решения большинства задач. Порт WAN, расположенный слева от портов LAN, для удобства выделен голубым цветом. Корпус роутера – черный. Предусмотрена возможность настенного монтажа. Wi-Fi стандарт AC Два диапазона AC1200 идеально подойдут для 4К‑видеостримов и загрузок на высокой скорости Широкое покрытие Четыре атенны и Beamforming обеспечат хорошее Wi-Fi покрытие и надёжное подключение Три режима работы Поддержка режимов роутера, точки доступа и усилителя для большей гибкости Родительский контроль Позволяет определять время и способ интернет‑доступа подключённых устройств Гостевая сеть Обеспечивает отдельный доступ для гостей ради безопасности основной сети Плавные потоки в HD Поддерживает IGMP Proxy/Snooping, режим моста и тегирование VLAN для оптимизации IPTV‑потоков Поддержка IPv6 Совместим с IPv6 (интернет-протокол версии 6)