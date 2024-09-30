О товаре
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C54
Оснащен крупными внешними антеннами, помогающими обеспечить широкую зону покрытия беспроводного сигнала. Поддержка двух диапазонов Wi-Fi делает маршрутизатор универсальным. Использование диапазона 5 ГГц особенно актуально в случае, если роутер эксплуатируется в большом многоквартирном доме. В данных условиях диапазон 2.4 ГГц часто сильно загружен. Имеет 4 порта LAN. Скорость проводного соединения, равная 100 Мбит/с, достаточна для эффективного решения большинства задач. Порт WAN, расположенный слева от портов LAN, для удобства выделен голубым цветом. Корпус роутера – черный. Предусмотрена возможность настенного монтажа.
Wi-Fi стандарт AC
Два диапазона AC1200 идеально подойдут для 4К‑видеостримов и загрузок на высокой скорости
Широкое покрытие
Четыре атенны и Beamforming обеспечат хорошее Wi-Fi покрытие и надёжное подключение
Три режима работы
Поддержка режимов роутера, точки доступа и усилителя для большей гибкости
Родительский контроль
Позволяет определять время и способ интернет‑доступа подключённых устройств
Гостевая сеть
Обеспечивает отдельный доступ для гостей ради безопасности основной сети
Плавные потоки в HD
Поддерживает IGMP Proxy/Snooping, режим моста и тегирование VLAN для оптимизации IPTV‑потоков
Поддержка IPv6
Совместим с IPv6 (интернет-протокол версии 6)