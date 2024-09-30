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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C24

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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C24
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C24
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C24
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C24
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 114645
Производитель: TP-LINK
5
2 отзыва
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 790₽
33
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C24

Активное сетевое оборудования класса SOHO. Маршрутизатор способен проявить свою эффективность дома или в офисе. Устройство, оснащенное четырьмя внешними несъемными антеннами, гарантирует широкую зону покрытия беспроводной сети. Скорость передачи данных, обеспечиваемая роутером по Wi-Fi, достаточна для решения абсолютного большинства задач. Пиковая скорость на частоте 2.4 ГГц равна 300 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 433 Мбит/с. Подключение к Интернету также возможно «с участием» четырех 100-мегабитных портов. Установка допускается исключительно внутри помещений. Допустимый диапазон рабочих температур – от 0 до 40 °C.
  • Высокая скорость Wi-Fi
    • Два диапазона AC750 идеально подойдут для HD‑видеостримов и загрузок на высокой скорости
  • Широкое покрытие
    • Четыре атенны обеспечат хорошее Wi-Fi покрытие и надёжное подключение
  • Три режима работы
    • Поддержка режимов роутера, точки доступа и усилителя для большей гибкости
  • Родительский контроль
    • Позволяет определять время и способ интернет‑доступа подключённых устройств
  • Гостевая сеть
    • Обеспечивает отдельный доступ для гостей ради безопасности основной сети
  • Плавные потоки в HD
    • Поддерживает IGMP Proxy/Snooping, режим моста и тегирование VLAN для оптимизации IPTV‑потоков
  • Поддержка IPv6
    • Совместим с IPv6 (интернет-протокол версии 6)
    Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    роутер
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    733
    Цвет
    белый
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    5
    2 отзыва
    Общий рейтинг
    2 отзыва
    5
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    Г
    Гюльназ
    15 августа 2024
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    0 0
    Г
    Г
    Гюльназ
    15 августа 2024
    Рекомендует этот товар
    Ответить
    0 0
    Г
    Гюльназ
    15 августа 2024
    Рекомендует этот товар
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