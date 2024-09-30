О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C24 Активное сетевое оборудования класса SOHO. Маршрутизатор способен проявить свою эффективность дома или в офисе. Устройство, оснащенное четырьмя внешними несъемными антеннами, гарантирует широкую зону покрытия беспроводной сети. Скорость передачи данных, обеспечиваемая роутером по Wi-Fi, достаточна для решения абсолютного большинства задач. Пиковая скорость на частоте 2.4 ГГц равна 300 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 433 Мбит/с. Подключение к Интернету также возможно «с участием» четырех 100-мегабитных портов. Установка допускается исключительно внутри помещений. Допустимый диапазон рабочих температур – от 0 до 40 °C. Высокая скорость Wi-Fi Два диапазона AC750 идеально подойдут для HD‑видеостримов и загрузок на высокой скорости Широкое покрытие Четыре атенны обеспечат хорошее Wi-Fi покрытие и надёжное подключение Три режима работы Поддержка режимов роутера, точки доступа и усилителя для большей гибкости Родительский контроль Позволяет определять время и способ интернет‑доступа подключённых устройств Гостевая сеть Обеспечивает отдельный доступ для гостей ради безопасности основной сети Плавные потоки в HD Поддерживает IGMP Proxy/Snooping, режим моста и тегирование VLAN для оптимизации IPTV‑потоков Поддержка IPv6 Совместим с IPv6 (интернет-протокол версии 6)