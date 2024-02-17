Wi-Fi Mesh система TP-LINK M4
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12 190₽
12 990₽
146
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О товаре
Wi-Fi Mesh система TP-LINK M4Довольно простые в использовании и установке, но при этом производительные устройства, которые позволят организовать надежную домашнюю сеть с одним именем — например, в каком-то большом загородном доме. Данные устройства отличается технологичным дизайном и качественным исполнением — они произведены из материалов высочайшего качества, что гарантирует максимально стабильную работу и долговечность. Позволяют пользователям оставаться в сети в любом месте дома — устройства переключаются самостоятельно, что делает их использование крайне удобным. Отличительной особенностью данных устройств является производительность. Данный комплект способен обеспечить стабильное подключение до 100 различных устройств — ноутбуков, планшетов, телевизоров, смартфонов и так далее. Кроме того, имеется возможность установки родительского контроля — это будет особенно важно для пользователей, у которых есть маленькие дети. Помимо этого, можно установить уникальный профиль для любого члена вашей семьи.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- Mesh система
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- нет
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1167
- Цвет
- белый
Отзывы 1
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С
С
Саид
17 февраля 2024
С
Саид
17 февраля 2024
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