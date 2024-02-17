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Wi-Fi Mesh система TP-LINK M4 Довольно простые в использовании и установке, но при этом производительные устройства, которые позволят организовать надежную домашнюю сеть с одним именем — например, в каком-то большом загородном доме. Данные устройства отличается технологичным дизайном и качественным исполнением — они произведены из материалов высочайшего качества, что гарантирует максимально стабильную работу и долговечность. Позволяют пользователям оставаться в сети в любом месте дома — устройства переключаются самостоятельно, что делает их использование крайне удобным. Отличительной особенностью данных устройств является производительность. Данный комплект способен обеспечить стабильное подключение до 100 различных устройств — ноутбуков, планшетов, телевизоров, смартфонов и так далее. Кроме того, имеется возможность установки родительского контроля — это будет особенно важно для пользователей, у которых есть маленькие дети. Помимо этого, можно установить уникальный профиль для любого члена вашей семьи. Для бесперебойного доступа к Wi-Fi во всём доме Deco использует систему модулей - избавьтесь от "мертвых зон" раз и навсегда! Благодаря современной Mesh-технологии модули Deco образуют единую домашнюю сеть с одним именем. Ваши устройства будут автоматически переключаться между разными модулями Deco на высокой скорости, куда бы вы ни пошли. Способен поддерживать работу даже самой загруженной сети, обеспечивая одновременное соединение для более чем 100 устройств. Родительский контроль ограничивает время в сети и блокирует соответствующий контент, создавая уникальные профили для каждого члена семьи.