Wi-Fi роутер Netis N2
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Код товара: 113230
Производитель: Netis
Гарантия: 36 мес.
2 990₽
35
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О товаре
Wi-Fi роутер Netis N2Обращает на себя внимание оригинальной конструкцией корпуса и значительным (четыре) количеством внешних антенн. Маршрутизатор способен проявить свою эффективность дома или в офисе. Вы сможете организовать не только беспроводное, но и проводное подключение. Количество гигабитных портов, предназначенных для подключения клиентских устройств – четыре. Необходимый уровень быстродействия маршрутизатора при любых способах коммутации помогают гарантировать 128 МБ оперативной памяти. Поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Наибольшая скорость на частоте 2.4 ГГц равна 300 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 867 Мбит/с. Есть возможность использования двух диапазонов одновременно. рассчитан на функционирование только внутри помещений. Допустимый рабочий температурный диапазон – от 0 до 40 °C. В комплектации роутера – блок питания, документация и патч-корд.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1167
- Цвет
- черный
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