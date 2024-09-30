О товаре

Wi-Fi роутер Netis N2 Обращает на себя внимание оригинальной конструкцией корпуса и значительным (четыре) количеством внешних антенн. Маршрутизатор способен проявить свою эффективность дома или в офисе. Вы сможете организовать не только беспроводное, но и проводное подключение. Количество гигабитных портов, предназначенных для подключения клиентских устройств – четыре. Необходимый уровень быстродействия маршрутизатора при любых способах коммутации помогают гарантировать 128 МБ оперативной памяти. Поддерживает оба диапазона Wi-Fi – 2.4 и 5 ГГц. Наибольшая скорость на частоте 2.4 ГГц равна 300 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 867 Мбит/с. Есть возможность использования двух диапазонов одновременно. рассчитан на функционирование только внутри помещений. Допустимый рабочий температурный диапазон – от 0 до 40 °C. В комплектации роутера – блок питания, документация и патч-корд.