Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C80

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C80

Наведите на фотографию для увеличения
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C80
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C80
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C80
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C80
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
9 отзывов
6
вопросов
В сравнение
В избранное
Код товара: 113112
Производитель: TP-LINK
5
9 отзывов
6
вопросов

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

5 290₽
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda 4G06
5 490₽
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda 4G06
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda 4G03
4 590₽
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda 4G03
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX10
4 990₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX10
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Netis MW5360
4 490₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Netis MW5360
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX53
5 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX53
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR150
5 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR150
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR100
4 790₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR100
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Extra
4 490₽
53
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Extra
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C6
4 790₽
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C6
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X
5 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Mercusys MR80X
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Xiaomi AX3200
5 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Xiaomi AX3200
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX12
4 590₽
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX12
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Xiaomi AX3000T
4 390₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Xiaomi AX3000T
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Keenetic Buddy 5 KN-3311
4 390₽
52
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) Keenetic Buddy 5 KN-3311
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Extra Интернет-центр с Mesh Wi-Fi 5 AC1200
4 990₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Keenetic Extra Интернет-центр с Mesh Wi-Fi 5 AC1200
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер CUDY LT500
5 190₽
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер CUDY LT500
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
67
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер CUDY M3000(1-Pack) Black
5 590₽
67
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер CUDY M3000(1-Pack) Black
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер CUDY WR3000
5 190₽
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер CUDY WR3000
65
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda 4G06
Wi-Fi роутер Tenda 4G06
5 490₽
55
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda 4G03
Wi-Fi роутер Tenda 4G03
4 590₽
59
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX10
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX10
4 990₽
45
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Netis MW5360
Wi-Fi роутер Netis MW5360
4 490₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX53
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer AX53
5 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR150
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-MR150
5 990₽
О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C80

Гарантирует возможность скоростного проводного и беспроводного подключения к Интернету дома или в офисе. Два производительных модуля Wi-Fi (2.4 и 5 ГГц) дополнены четырьмя гигабитными портами. Производительность маршрутизатора позволяет обеспечивать не только быстрое, но и стабильное соединение. Скоростные возможности роутера достаточны для успешного решения любых, даже самых сложных задач. Максимальная скорость обмена информацией на частоте 2.4 ГГц равна 600 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 1300 Мбит/с. Роутер способен «обслужить» большое количество беспроводных подключений одновременно. Роутер несложен в настройке. В устройства реализована функция родительского контроля. Допускается формирование гостевой сети Wi-Fi. Допустимая температура использования роутера – от 0 до 40 °C. Работа устройства допускается только внутри помещений. Маршрутизатор можно установить на стене. В комплекте – блок питания, документация и патч-корд.
  • Технология MIMO 3×3
    • Отправка и получение данных в три потока для идеальной работы с устройствами 3×3
  • Улучшенное покрытие Wi-Fi 
    • Благодаря технологии Beamforming
  • MU-MIMO
    • Оптимальная производительность устройств за счёт оптимизации подключений
  • Повышенная безопасность
    • Благодаря родительскому контролю, гостевой сети и управлению доступом
  • Умное подключение
    • Функция Smart Connect переводит клиентов на менее загруженный канал, а Airtime Fairness оптимизирует использование эфирного времени
  • WPA3 
    • Поддержка последнего стандарта шифрования, улучшающего безопасность и обеспечивающего защиту от брутфорс‑атак
  • Поддержка OneMesh
    • Используйте усилители OneMesh, чтобы создать покрытие во всём доме и не терять сигнал при перемещении
  • Технология EasyMesh
    • Позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию
    Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    роутер
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    1900
    Цвет
    черный
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 9
    5
    9 отзывов
    Общий рейтинг
    9 отзывов
    5
    5 звезд
    9
    4 звезды
    0
    3 звезды