О товаре
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C80
Гарантирует возможность скоростного проводного и беспроводного подключения к Интернету дома или в офисе. Два производительных модуля Wi-Fi (2.4 и 5 ГГц) дополнены четырьмя гигабитными портами. Производительность маршрутизатора позволяет обеспечивать не только быстрое, но и стабильное соединение. Скоростные возможности роутера достаточны для успешного решения любых, даже самых сложных задач. Максимальная скорость обмена информацией на частоте 2.4 ГГц равна 600 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 1300 Мбит/с. Роутер способен «обслужить» большое количество беспроводных подключений одновременно. Роутер несложен в настройке. В устройства реализована функция родительского контроля. Допускается формирование гостевой сети Wi-Fi. Допустимая температура использования роутера – от 0 до 40 °C. Работа устройства допускается только внутри помещений. Маршрутизатор можно установить на стене. В комплекте – блок питания, документация и патч-корд.
Технология MIMO 3×3
Отправка и получение данных в три потока для идеальной работы с устройствами 3×3
Улучшенное покрытие Wi-Fi
Благодаря технологии Beamforming
MU-MIMO
Оптимальная производительность устройств за счёт оптимизации подключений
Повышенная безопасность
Благодаря родительскому контролю, гостевой сети и управлению доступом
Умное подключение
Функция Smart Connect переводит клиентов на менее загруженный канал, а Airtime Fairness оптимизирует использование эфирного времени
WPA3
Поддержка последнего стандарта шифрования, улучшающего безопасность и обеспечивающего защиту от брутфорс‑атак
Поддержка OneMesh
Используйте усилители OneMesh, чтобы создать покрытие во всём доме и не терять сигнал при перемещении
Технология EasyMesh
Позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию