О товаре

Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C80 Гарантирует возможность скоростного проводного и беспроводного подключения к Интернету дома или в офисе. Два производительных модуля Wi-Fi (2.4 и 5 ГГц) дополнены четырьмя гигабитными портами. Производительность маршрутизатора позволяет обеспечивать не только быстрое, но и стабильное соединение. Скоростные возможности роутера достаточны для успешного решения любых, даже самых сложных задач. Максимальная скорость обмена информацией на частоте 2.4 ГГц равна 600 Мбит/с, а на частоте 5 ГГц – 1300 Мбит/с. Роутер способен «обслужить» большое количество беспроводных подключений одновременно. Роутер несложен в настройке. В устройства реализована функция родительского контроля. Допускается формирование гостевой сети Wi-Fi. Допустимая температура использования роутера – от 0 до 40 °C. Работа устройства допускается только внутри помещений. Маршрутизатор можно установить на стене. В комплекте – блок питания, документация и патч-корд. Технология MIMO 3×3 Отправка и получение данных в три потока для идеальной работы с устройствами 3×3 Улучшенное покрытие Wi-Fi Благодаря технологии Beamforming MU-MIMO Оптимальная производительность устройств за счёт оптимизации подключений Повышенная безопасность Благодаря родительскому контролю, гостевой сети и управлению доступом Умное подключение Функция Smart Connect переводит клиентов на менее загруженный канал, а Airtime Fairness оптимизирует использование эфирного времени WPA3 Поддержка последнего стандарта шифрования, улучшающего безопасность и обеспечивающего защиту от брутфорс‑атак Поддержка OneMesh Используйте усилители OneMesh, чтобы создать покрытие во всём доме и не терять сигнал при перемещении Технология EasyMesh Позволит создать единую Mesh‑сеть из устройств разных производителей, поддерживающих эту технологию