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Wi-Fi роутер Netis MW5230

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Wi-Fi роутер Netis MW5230
Wi-Fi роутер Netis MW5230
Wi-Fi роутер Netis MW5230
Wi-Fi роутер Netis MW5230
Wi-Fi роутер Netis MW5230
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 111520
Производитель: Netis
5
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 990₽
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Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4A DVB4230GL
1 990₽
О товаре

Wi-Fi роутер Netis MW5230

Поддерживает целый ряд способов доступа к Интернету, допуская подключение устройств через 3G/4G-модем или через привычный Ethernet-кабель, присоединенный к порту WAN. Эта модель снабжена передатчиком Wi-Fi с частотой работы 2.4 ГГц, наибольшей скоростью соединения 300 Мбит/сек. Благодаря внешним несъемным антеннам точка доступа характеризуется большим радиусом действия беспроводной сети. Для проводного подключения сетевых устройств маршрутизатор предоставляет 4 LAN-порта со скоростью до 100 Мбит/сек. Управление этой моделью возможно через Web-интерфейс или из внешней сети.
Характеристики
Тип связи
Wi-Fi
Подключение к интернету (WAN)
Ethernet RJ-45, внешний модем
Тип устройства
роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11
b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 ГГц
Встроенная поддержка SIM-карт
3G, 4G LTE
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
300
Цвет
белый
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
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3 звезды
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8 декабря 2023
Рекомендует этот товар
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1 990₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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