Wi-Fi роутер Netis MW5230
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1 990₽
23
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О товаре
Wi-Fi роутер Netis MW5230Поддерживает целый ряд способов доступа к Интернету, допуская подключение устройств через 3G/4G-модем или через привычный Ethernet-кабель, присоединенный к порту WAN. Эта модель снабжена передатчиком Wi-Fi с частотой работы 2.4 ГГц, наибольшей скоростью соединения 300 Мбит/сек. Благодаря внешним несъемным антеннам точка доступа характеризуется большим радиусом действия беспроводной сети. Для проводного подключения сетевых устройств маршрутизатор предоставляет 4 LAN-порта со скоростью до 100 Мбит/сек. Управление этой моделью возможно через Web-интерфейс или из внешней сети.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45, внешний модем
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Встроенная поддержка SIM-карт
- 3G, 4G LTE
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
Отзывы 1
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Т
Т
ТЕСТ
8 декабря 2023
Т
ТЕСТ
8 декабря 2023
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