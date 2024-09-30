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Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4C

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Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4C
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4C
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4C
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4C
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4C
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
4
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Код товара: 109348
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
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ДО 30.09.24

1 390₽
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Wi-Fi роутер CUDY WR300
Wi-Fi роутер CUDY WR300
1 590₽
О товаре

Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4C

Популярная модель от широко известного производителя мобильных устройств и сетевого оборудования. Вы сможете обеспечить интернет-подключением всю использующую интернет-ресурсы технику, имеющую в своем оснащении модуль Wi-Fi. Примерами такого оборудования могут являться не только компьютеры (как стационарные, так и мобильные) и портативные средства связи, но и, в частности, телевизоры. Беспроводная передача данных происходит в 2.4-гигагерцовом диапазоне. Максимальная скорость в диапазоне 2.4 ГГц равна типовым 300 Мбит/с. Эффективность маршрутизатора повышена благодаря поддержке технологии многопотоковой передачи данных MIMO. Подходит и для проводной маршрутизации. Модель имеет 2 порта Ethernet. Для управления маршрутизатором используется веб-интерфейс. Устройство получает питание от электрической сети. Блок питания – внешний. Такое конструктивное решение способствует компактности маршрутизатора.
  • Интеллектуальное ограничение скорости
    • Можно выбрать конфигурацию маршрутизатора в соответствии с рынком приложений или разрешить беспроводному маршрутизатору Mi 4C выполнять интеллектуальную оптимизацию для более плавного воспроизведения игр, просмотра видео или отображения веб-страниц. Для повышения удобства работы в сети можно также назначить приоритеты полосы пропускания сети для одного устройства.
  • Система предотвращения несанкционированного доступа
    • Большая часть случаев несанкционированного доступа к Wi-Fi обусловлена слишком простыми паролями или установкой программного обеспечения для общего доступа к сети. Беспроводной маршрутизатор Mi 4C может предупреждать о подключении нового устройства к сети. Если подозрительное устройство пытается подключиться к сети, то в зависимости от уровня защиты оно блокируется от подключения, либо вы получаете запрос на добавление устройства в черный список
  • Оптимизация Wi-Fi
    • Чтобы повысить скорость сети, откройте приложение Mi WiFi, перейдите к инструментам и просто нажмите «Оптимизация Wi-Fi», чтобы автоматически отслеживать и оптимизировать канал Wi-Fi в различных измерениях.
  • Дистанционное управление
    • Вы можете управлять своей домашней сетью в любое время с помощью приложения Mi WiFi, которое позволяет проверять состояние домашней сети,даже когда вы находитесь вне дома
    Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    роутер
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 ГГц
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    300
    Цвет
    белый
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    4
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    4
    5 звезд
    0
    4 звезды
    1
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
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    T
    Teymur
    3 августа 2023
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    1 0
    T
    Teymur
    3 августа 2023
    Хорошо
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    1 390₽
    6
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    В магазинах:
    В наличии
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