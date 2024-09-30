Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4C
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1 390₽
6
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О товаре
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4CПопулярная модель от широко известного производителя мобильных устройств и сетевого оборудования. Вы сможете обеспечить интернет-подключением всю использующую интернет-ресурсы технику, имеющую в своем оснащении модуль Wi-Fi. Примерами такого оборудования могут являться не только компьютеры (как стационарные, так и мобильные) и портативные средства связи, но и, в частности, телевизоры. Беспроводная передача данных происходит в 2.4-гигагерцовом диапазоне. Максимальная скорость в диапазоне 2.4 ГГц равна типовым 300 Мбит/с. Эффективность маршрутизатора повышена благодаря поддержке технологии многопотоковой передачи данных MIMO. Подходит и для проводной маршрутизации. Модель имеет 2 порта Ethernet. Для управления маршрутизатором используется веб-интерфейс. Устройство получает питание от электрической сети. Блок питания – внешний. Такое конструктивное решение способствует компактности маршрутизатора.
Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
Отзывы 1
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T
T
Teymur
3 августа 2023
T
Teymur
3 августа 2023
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