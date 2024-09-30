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Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4C Популярная модель от широко известного производителя мобильных устройств и сетевого оборудования. Вы сможете обеспечить интернет-подключением всю использующую интернет-ресурсы технику, имеющую в своем оснащении модуль Wi-Fi. Примерами такого оборудования могут являться не только компьютеры (как стационарные, так и мобильные) и портативные средства связи, но и, в частности, телевизоры. Беспроводная передача данных происходит в 2.4-гигагерцовом диапазоне. Максимальная скорость в диапазоне 2.4 ГГц равна типовым 300 Мбит/с. Эффективность маршрутизатора повышена благодаря поддержке технологии многопотоковой передачи данных MIMO. Подходит и для проводной маршрутизации. Модель имеет 2 порта Ethernet. Для управления маршрутизатором используется веб-интерфейс. Устройство получает питание от электрической сети. Блок питания – внешний. Такое конструктивное решение способствует компактности маршрутизатора. Интеллектуальное ограничение скорости Можно выбрать конфигурацию маршрутизатора в соответствии с рынком приложений или разрешить беспроводному маршрутизатору Mi 4C выполнять интеллектуальную оптимизацию для более плавного воспроизведения игр, просмотра видео или отображения веб-страниц. Для повышения удобства работы в сети можно также назначить приоритеты полосы пропускания сети для одного устройства. Система предотвращения несанкционированного доступа Большая часть случаев несанкционированного доступа к Wi-Fi обусловлена слишком простыми паролями или установкой программного обеспечения для общего доступа к сети. Беспроводной маршрутизатор Mi 4C может предупреждать о подключении нового устройства к сети. Если подозрительное устройство пытается подключиться к сети, то в зависимости от уровня защиты оно блокируется от подключения, либо вы получаете запрос на добавление устройства в черный список Оптимизация Wi-Fi Чтобы повысить скорость сети, откройте приложение Mi WiFi, перейдите к инструментам и просто нажмите «Оптимизация Wi-Fi», чтобы автоматически отслеживать и оптимизировать канал Wi-Fi в различных измерениях. Дистанционное управление Вы можете управлять своей домашней сетью в любое время с помощью приложения Mi WiFi, которое позволяет проверять состояние домашней сети,даже когда вы находитесь вне дома