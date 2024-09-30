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Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4A DVB4230GL Оборудованная 4 несъемными всенаправленными антеннами с коэффициентом усиления беспроводного сигнала 5 dBi. Благодаря им достигается стабильность подключения по беспроводной сети пользовательских устройств и обеспечивается достаточная зона покрытия Wi-Fi. При одновременной передаче данных по частотам 2.4 и 5 ГГц точка доступа позволяет достичь скорости соединения Wi-Fi на уровне 1167 МБит/сек. Защита соединения осуществляется в соответствии с протоколом WEP, WPA или WPA2. Маршрутизатор предоставляет 2 порта LAN с поддержкой передачи данных на скорости до 100 МБит/сек, чтобы вы смогли подключать ПК или другие стационарные устройства посредством кабелей. Роутер поддерживает настройку рабочей конфигурации через Web-интерфейс и комплектуется документацией, внешним блоком питания. Два радиатора с охлаждающими пластинами Специально обработанная металлическая подложка в сочетании с наноматериалами обладает исключительными характеристиками теплового излучения. Обеспечивает превосходное поглощение и рассеивание тепла для эффективного охлаждения микросхемы и повышения стабильности системы Встроенный усилитель Набор микросхем для беспроводного подключения в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц включает усилитель мощности (PA) и усилитель с низким уровнем шума (LNA) Усилитель мощности (PA) эффективно повышает мощность передачи сигнала, а усилитель с низким уровнем шума (LNA) повышает чувствительность приемника Позволяет передавать сигнал на большие расстояния с лучшим проникновением через стены и широким покрытием