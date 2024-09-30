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Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4A DVB4230GL

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Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4A DVB4230GL
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4A DVB4230GL
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4A DVB4230GL
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
3
вопроса
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Код товара: 108742
Производитель: Xiaomi
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
3
вопроса

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ДО 30.09.24

1 990₽
20
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE220
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE220
2 290₽
О товаре

Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4A DVB4230GL

Оборудованная 4 несъемными всенаправленными антеннами с коэффициентом усиления беспроводного сигнала 5 dBi. Благодаря им достигается стабильность подключения по беспроводной сети пользовательских устройств и обеспечивается достаточная зона покрытия Wi-Fi. При одновременной передаче данных по частотам 2.4 и 5 ГГц точка доступа позволяет достичь скорости соединения Wi-Fi на уровне 1167 МБит/сек. Защита соединения осуществляется в соответствии с протоколом WEP, WPA или WPA2. Маршрутизатор предоставляет 2 порта LAN с поддержкой передачи данных на скорости до 100 МБит/сек, чтобы вы смогли подключать ПК или другие стационарные устройства посредством кабелей. Роутер поддерживает настройку рабочей конфигурации через Web-интерфейс и комплектуется документацией, внешним блоком питания.
  • Два радиатора с охлаждающими пластинами
    • Специально обработанная металлическая подложка в сочетании с наноматериалами обладает исключительными характеристиками теплового излучения. Обеспечивает превосходное поглощение и рассеивание тепла для эффективного охлаждения микросхемы и повышения стабильности системы
  • Встроенный усилитель
    • Набор микросхем для беспроводного подключения в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц включает усилитель мощности (PA) и усилитель с низким уровнем шума (LNA) Усилитель мощности (PA) эффективно повышает мощность передачи сигнала, а усилитель с низким уровнем шума (LNA) повышает чувствительность приемника Позволяет передавать сигнал на большие расстояния с лучшим проникновением через стены и широким покрытием
    Характеристики
    Тип связи
    Wi-Fi
    Подключение к интернету (WAN)
    Ethernet RJ-45
    Тип устройства
    роутер
    Стандарт Wi-Fi 802.11
    a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
    Частотный диапазон устройств Wi-Fi
    2.4 / 5 ГГц
    Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
    1167
    Цвет
    белый
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
    5
    5 звезд
    1
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    Р
    Р
    Рустам
    19 января 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    .
    Недостатки
    .
    Комментарии
    .
    Ответить
    1 0
    Р
    Рустам
    19 января 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    .
    Недостатки
    .
    Комментарии
    .
    Ответить
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    Вопросы и ответы
    З
    Замир
    22 октября 2023
    Есть такой же но чёрный?
    1 Ответить
    0 1
    0
    05.ru
    23.10.2023 15:47:08
    Добрый день! В черном нет, к сожалению
    Ответить
    0 0
    И
    Исхак
    29 декабря 2023
    Вы настраиваете ее?
    1 Ответить
    0 1
    0
    05.ru
    05.01.2024 19:56:54
    Здравствуйте! да, есть услуга настройки роутера
    Ответить
    0 0
    З
    Замир
    22 октября 2023
    Есть такой же но чёрный?
    1 Ответить
    0
    1
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    1 990₽
    20
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    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
    Доставка по
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      сегодня

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