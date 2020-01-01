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Wi-Fi роутеры, точки доступа
Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211

Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211

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Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211
Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211
Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211
Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211
Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211
Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211
Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211
Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211
Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 106471
Производитель: Keenetic
В наличии
В наличии
2 790₽
150
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Характеристики
Тип связи
Wi-Fi
Подключение к интернету (WAN)
внешний модем, Ethernet RJ-45
Тип устройства
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11
802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11b
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 ГГц
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
300
Цвет
белый
Функции и особенности
режим репитера (повторителя), режим моста, поддержка Mesh Wi-Fi, поддержка IPv6, WDS
Функции маршрутизации
SPI, статическая маршрутизация, DHCP-сервер, NAT, поддержка Dynamic DNS, межсетевой экран (Firewall)
Функции VPN
PPTP, L2TP, IPSec, VPN pass through, OpenVPN
Функции шифрования
WPA3, WPA, WEP, WPA2
Количество LAN портов
3
Скорость портов
100 Мбит/с
Объем оперативной памяти, Мб
64
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