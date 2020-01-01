Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1211
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Код товара: 106471
Производитель: Keenetic
В наличии
В наличии
2 790₽
150
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Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- внешний модем, Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- Wi-Fi роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11b
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
- Функции и особенности
- режим репитера (повторителя), режим моста, поддержка Mesh Wi-Fi, поддержка IPv6, WDS
- Функции маршрутизации
- SPI, статическая маршрутизация, DHCP-сервер, NAT, поддержка Dynamic DNS, межсетевой экран (Firewall)
- Функции VPN
- PPTP, L2TP, IPSec, VPN pass through, OpenVPN
- Функции шифрования
- WPA3, WPA, WEP, WPA2
- Количество LAN портов
- 3
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
- Объем оперативной памяти, Мб
- 64
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