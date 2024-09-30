Wi-Fi роутер Tenda AC8
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 102997
Производитель: Tenda
Гарантия: 36 мес.
2 390₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR841N
2 190₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR840N
1 990₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Tenda AC6
2 290₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4A DVB4230GL
1 990₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C24
2 790₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK RE220
2 290₽
О товаре
Wi-Fi роутер Tenda AC8Демонстрирует большую зону покрытия сети Wi-Fi и является практичным решением для загородного дома или квартиры внушительного метража. Наибольшая поддерживаемая скорость Wi-Fi-соединения при параллельной передаче данных по частотам 2.4 и 5 ГГц у данной модели достигает 1167 МБит/сек. Внешние антенны в количестве 4 шт. с коэффициентом усиления сигнала 6 dbi способствуют стабильности беспроводного подключения нескольких абонентских устройств. Подключение можно защитить посредством протокола WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK или WPS. Маршрутизатор оборудован 3 гигабитными LAN-портами для проводного подключения абонентских устройств, например, ПК. Для настройки рабочих параметров роутера используется Web-интерфейс. Удобным решением является поддержка переноса существующей учетной записи PPPoE со старого роутера на данную модель, что упрощает ее ввод в эксплуатацию.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип связи
- Wi-Fi
- Подключение к интернету (WAN)
- Ethernet RJ-45
- Тип устройства
- роутер
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1167
- Цвет
- черный
Отзывы 3
Посмотреть все отзывы
М
М
Мурад
12 июня 2024
Достоинства
Соответствует своим параметрам
Недостатки
Нет
Комментарии
Отличный роутер за свои деньги
М
М
Мурад
12 июня 2024
Достоинства
Соответствует своим параметрам
Недостатки
Нет
Комментарии
Отличный роутер за свои деньги
М
Мурад
12 июня 2024
Достоинства
Соответствует своим параметрам
Недостатки
Нет
Комментарии
Отличный роутер за свои деньги
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.