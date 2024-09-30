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Wi-Fi роутер Tenda AC8

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Wi-Fi роутер Tenda AC8
Wi-Fi роутер Tenda AC8
Wi-Fi роутер Tenda AC8
Wi-Fi роутер Tenda AC8
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
3 отзыва
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Код товара: 102997
Производитель: Tenda
Гарантия: 36 мес.
5
3 отзыва
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 390₽
28
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Wi-Fi роутер Tenda AC8

Демонстрирует большую зону покрытия сети Wi-Fi и является практичным решением для загородного дома или квартиры внушительного метража. Наибольшая поддерживаемая скорость Wi-Fi-соединения при параллельной передаче данных по частотам 2.4 и 5 ГГц у данной модели достигает 1167 МБит/сек. Внешние антенны в количестве 4 шт. с коэффициентом усиления сигнала 6 dbi способствуют стабильности беспроводного подключения нескольких абонентских устройств. Подключение можно защитить посредством протокола WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK или WPS. Маршрутизатор оборудован 3 гигабитными LAN-портами для проводного подключения абонентских устройств, например, ПК. Для настройки рабочих параметров роутера используется Web-интерфейс. Удобным решением является поддержка переноса существующей учетной записи PPPoE со старого роутера на данную модель, что упрощает ее ввод в эксплуатацию.
Характеристики
Тип связи
Wi-Fi
Подключение к интернету (WAN)
Ethernet RJ-45
Тип устройства
роутер
Стандарт Wi-Fi 802.11
a (Wi-Fi 2), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Частотный диапазон устройств Wi-Fi
2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
1167
Цвет
черный
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Отзывы 3
5
3 отзыва
Общий рейтинг
3 отзыва
5
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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М
М
Мурад
12 июня 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Соответствует своим параметрам
Недостатки
Нет
Комментарии
Отличный роутер за свои деньги
Ответить
0 0
М
М
Мурад
12 июня 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Соответствует своим параметрам
Недостатки
Нет
Комментарии
Отличный роутер за свои деньги
Ответить
0 0
М
Мурад
12 июня 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Соответствует своим параметрам
Недостатки
Нет
Комментарии
Отличный роутер за свои деньги
Ответить
0
0
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2 390₽
28
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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