О товаре

Wi-Fi роутер Tenda AC8 Демонстрирует большую зону покрытия сети Wi-Fi и является практичным решением для загородного дома или квартиры внушительного метража. Наибольшая поддерживаемая скорость Wi-Fi-соединения при параллельной передаче данных по частотам 2.4 и 5 ГГц у данной модели достигает 1167 МБит/сек. Внешние антенны в количестве 4 шт. с коэффициентом усиления сигнала 6 dbi способствуют стабильности беспроводного подключения нескольких абонентских устройств. Подключение можно защитить посредством протокола WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK или WPS. Маршрутизатор оборудован 3 гигабитными LAN-портами для проводного подключения абонентских устройств, например, ПК. Для настройки рабочих параметров роутера используется Web-интерфейс. Удобным решением является поддержка переноса существующей учетной записи PPPoE со старого роутера на данную модель, что упрощает ее ввод в эксплуатацию.