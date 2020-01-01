Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-LINK TL-WA855RE
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Код товара: 101782
Производитель: TP-LINK
В наличии
В наличии
1 290₽
15
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Характеристики
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- Тип связи
- Wi-Fi
- Тип устройства
- Wi-Fi усилитель сигнала (репитер)
- Стандарт Wi-Fi 802.11
- 802.11n
- Частотный диапазон устройств Wi-Fi
- 2.4 ГГц
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Цвет
- белый
- Функции и особенности
- режим репитера (повторителя), режим моста
- Функции маршрутизации
- DHCP-сервер
- Функции шифрования
- WPA, WEP, WPA2
- Количество LAN портов
- 1
- Скорость портов
- 100 Мбит/с
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