TRENDnet всенаправленная внешняя антенна (12dBi)
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Код товара: 9036
Производитель: TRENDnet
мало
мало
3 190₽
34
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Характеристики
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- Тип
- Wi-Fi антенна (всенаправленная)
- Стандарт беспроводной связи
- IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
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