TP-LINK направленная антенна 14dBi с грозозащитой
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Код товара: 8965
Производитель: TP-LINK
мало
мало
1 640₽
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Характеристики
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- Тип
- Wi-Fi антенна (направленная)
- Поляризация
- линейная, вертикальная
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Вопросы и ответы
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М
Магомед
16 сентября 2020
Это антенна только для приёма или для отдачи?
1
0 0
М
Мусали Генжеханов
16.09.2020 12:14:01
Данная антенна для отдачи
Ответить
0 0
М
Магомед
16 сентября 2020
Это антенна только для приёма или для отдачи?
1
0
0