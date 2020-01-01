Точка доступа TP-LINK < EAP110-Outdoor > Wireless Outdoor Access Point (1UTP 100Mbps PoE, 802.11b / g / n, 300Mbps, 2x5dBi)
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Код товара: 50688
Производитель: TP-LINK
мало
мало
2 990₽
35
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Характеристики
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- Тип
- Wi-Fi точка доступа
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Стандарт беспроводной связи
- IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Поддержка MIMO
- есть
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