Wi-Fi адаптер Tenda
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Код товара: 91287
Производитель: Tenda
В наличии
В наличии
650₽
7
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Характеристики
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- Тип
- Wi-Fi адаптер
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Интерфейс подключения
- USB 2.0
- Стандарт беспроводной связи
- IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Тип внешней антенны
- съемная
- Мощность передатчика, dBM
- 20
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