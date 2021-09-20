Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN781ND
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Код товара: 9014
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
790₽
9
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О товаре
Wi-Fi адаптер, PCI-E, 802.11n, MIMO, 150 Мбит/с
Характеристики
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- Тип
- Wi-Fi адаптер
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 150
- Интерфейс подключения
- PCI-E
- Стандарт беспроводной связи
- 802.11n, частота 2.4 ГГц
- Поддержка MIMO
- есть
- Мощность передатчика, dBM
- 18
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Вопросы и ответы
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Н
Ники
20 сентября 2021
Идёт ли в комплекте с адаптером диск с драйверами?
1
0 0
0
05.ru
21.09.2021 12:59:33
Здравствуйте, в комплект не входит
Ответить
0 0
Н
Ники
20 сентября 2021
Идёт ли в комплекте с адаптером диск с драйверами?
1
0
0