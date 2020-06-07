Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN822N
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Код товара: 9010
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
840₽
10
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О товаре
Wi-Fi адаптер, USB, 802.11n, 300 Мбит/с
Характеристики
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- Тип
- Wi-Fi адаптер
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Интерфейс подключения
- USB 2.0
- Стандарт беспроводной связи
- 802.11n, частота 2.4 ГГц
- Тип внешней антенны
- несъемная
- Мощность передатчика, dBM
- 20
Отзывы 3
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Т
Т
Тамерлан
7 июня 2020
Достоинства
пользуюсь уже больше 2 лет. связь не теряет .скорость стабильна .рекомендую
Недостатки
нет 5 GHZ
Комментарии
СОВЕТУЮ
М
М
Мухаммад
21 октября 2022
Куплю
0 0
С
С
Сархан
30 апреля 2020
Достоинства
Сильный сигнал.
Недостатки
Большой , нет 5 Ггц
Комментарии
Со своей задачей справляется. Советую брать.
Т
Тамерлан
7 июня 2020
Достоинства
пользуюсь уже больше 2 лет. связь не теряет .скорость стабильна .рекомендую
Недостатки
нет 5 GHZ
Комментарии
СОВЕТУЮ
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