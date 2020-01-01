ASUS PCE-N15 Wireless N PCI-E Adapter (RTL) (802.11n, PCI-Ex1, 300Mbps)
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Код товара: 8999
Производитель: Asus
Гарантия: 36 мес.
В наличии
В наличии
1 190₽
14
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О товаре
Wi-Fi адаптер, PCI-E, 802.11n, 300 Мбит/с
Характеристики
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- Тип
- Wi-Fi адаптер
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Интерфейс подключения
- PCI-E
- Стандарт беспроводной связи
- 802.11n, частота 2.4 ГГц
- Тип внешней антенны
- съемная
- Мощность передатчика, dBM
- 19
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