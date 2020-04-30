Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U
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Код товара: 85945
Производитель: TP-LINK
Гарантия: 36 мес.
В наличии
В наличии
1 090₽
13
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Характеристики
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- Тип
- Wi-Fi адаптер
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 433
- Интерфейс подключения
- USB 2.0
- Стандарт беспроводной связи
- 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц
- Тип внешней антенны
- несъемная
- Мощность передатчика, dBM
- 20
Отзывы 4
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Т
Т
Тамерлан
30 апреля 2020
Достоинства
нету
Недостатки
постоянно теряет соединение !
Комментарии
теряет связь и не подключается
С
С
Сархан
30 апреля 2020
Достоинства
Внешний вид
Недостатки
Не стабильная связь
Комментарии
Не оправдал надежд
Т
Тамерлан
30 апреля 2020
Достоинства
нету
Недостатки
постоянно теряет соединение !
Комментарии
теряет связь и не подключается
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