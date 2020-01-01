Сетевая карта ASUS USB-AC51 Dual-Band Wireless USB Adapter (RTL) (802.11a/b/g/n/ac, 433Mbps)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 85943
Производитель: Asus
Гарантия: 36 мес.
В наличии
В наличии
1 690₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Wi-Fi адаптер
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 433
- Интерфейс подключения
- USB 2.0
- Стандарт беспроводной связи
- 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WA860RE
1 790₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевая карта TP-LINK Archer T3U Plus
1 690₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сетевая карта TP-LINK < Archer T4U > Wireless USB Adapter (802.11a / b / g / n / ac, 867Mbps)
1 890₽
Wi-Fi адаптер Tenda U18
1 590₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.