Wi-Fi адаптер Tenda U3
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Код товара: 79038
Производитель: Tenda
Гарантия: 10 мес.
В наличии
В наличии
490₽
5
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Характеристики
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- Тип
- Wi-Fi адаптер
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Интерфейс подключения
- USB 2.0
- Стандарт беспроводной связи
- 802.11n, частота 2.4 ГГц
- Поддержка MIMO
- есть
- Мощность передатчика, dBM
- 20
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Вопросы и ответы
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М
Махмудали
8 мая 2021
Ассаламуалейкум, хотел спросить, а они подходят для телевизоров ?
1
0 0
A
Asuna
08.05.2021 14:01:09
дравствуйте! Данный адаптер не подходит для тв.
Ответить
0 0
М
Махмудали
8 мая 2021
Ассаламуалейкум, хотел спросить, а они подходят для телевизоров ?
1
0
0