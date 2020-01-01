Сетевая карта TP-LINK < TL-WPA4220KIT > 300Mbps AV500 WiFi Powerline Extender Kit (2 адаптера, UTP, 802.11b / g / n, 300Mbps, 500Mbps)
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Код товара: 31499
Производитель: TP-LINK
В наличии
В наличии
2 990₽
35
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Характеристики
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- Тип
- Wi-Fi+Powerline комплект адаптеров
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 300
- Стандарт беспроводной связи
- 802.11n
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