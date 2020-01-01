Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WPA7517 KIT
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Код товара: 165151
Производитель: TP-LINK
6 190₽
6 590₽
74
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Характеристики
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- Тип
- Wi-Fi адаптер
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 433
- Стандарт беспроводной связи
- IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11a/n/ac
- Диапазон частот
- 2.4 / 5 ГГц
- Защита информации
- WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
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