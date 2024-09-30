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Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T3U Plus

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Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T3U Plus
Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T3U Plus
Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T3U Plus
Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T3U Plus
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
4 отзыва
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Код товара: 122882
Производитель: TP-LINK
5
4 отзыва
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 990₽
23
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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26
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Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WA860RE
2 190₽
26
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Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WA860RE
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25
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Wi-Fi адаптер Tenda U18
26
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Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WA860RE
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Wi-Fi адаптер Tenda U12
Wi-Fi адаптер Tenda U12
1 690₽
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Wi-Fi адаптер Tenda U18
Wi-Fi адаптер Tenda U18
2 090₽
Характеристики
Тип
Wi-Fi адаптер
Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
1267
Интерфейс подключения
USB 3.0
Класс Wi-Fi
AC1300
Стандарт беспроводной связи
a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Диапазон частот
2.4 / 5 ГГц
Поддержка MIMO
есть
Мощность передатчика, dBM
20
Защита информации
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
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Отзывы 4
5
4 отзыва
Общий рейтинг
4 отзыва
5
5 звезд
4
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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А
А
Азамат
2 августа 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Супер
Ответить
0 0
А
А
Асваров Руслан Ферзалиевич
18 мая 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Очень хороший уровень приёма и раздачи сигнала, для игр и просмотра фильма более чем хватает.
Недостатки
Нет
Ответить
0 0
А
Азамат
2 августа 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Супер
Ответить
0
0
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1 990₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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