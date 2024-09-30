Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T3U Plus
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 122882
Производитель: TP-LINK
1 990₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WA860RE
2 190₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi адаптер Tenda U12
1 690₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Wi-Fi адаптер Tenda U18
2 090₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Wi-Fi адаптер
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 1267
- Интерфейс подключения
- USB 3.0
- Класс Wi-Fi
- AC1300
- Стандарт беспроводной связи
- a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
- Диапазон частот
- 2.4 / 5 ГГц
- Поддержка MIMO
- есть
- Мощность передатчика, dBM
- 20
- Защита информации
- WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Отзывы 4
Посмотреть все отзывы
А
А
Азамат
2 августа 2024
Достоинства
Супер
А
А
Асваров Руслан Ферзалиевич
18 мая 2024
Достоинства
Очень хороший уровень приёма и раздачи сигнала, для игр и просмотра фильма более чем хватает.
Недостатки
Нет
А
Азамат
2 августа 2024
Достоинства
Супер
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.