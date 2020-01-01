Wi-Fi адаптер Tenda U9
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Код товара: 100782
Производитель: Tenda
мало
мало
790₽
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Характеристики
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- Тип
- Wi-Fi адаптер
- Макс. скорость беспроводного соединения, Мбит/с
- 633
- Интерфейс подключения
- USB 2.0
- Стандарт беспроводной связи
- 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц
- Поддержка MIMO
- есть
- Тип внешней антенны
- несъемная
- Мощность передатчика, dBM
- 20
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