D-Link < DMC-920T> 10 / 100Base-TX to 100Base-FX конвертер (1UTP, 1SC)
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Код товара: 8698
Производитель: D-link
Гарантия: 12 мес.
30 декабря
30 декабря
4 490₽
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Характеристики
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- Тип
- Медиаконвертер
- Описание
- Осуществляет преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Позволяет одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км.
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