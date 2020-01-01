MikroTik < RBGPOE > инжектор Gigabit PoE (1UTP 10 / 100 / 1000Mbps, 9-48V)
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Код товара: 42494
Производитель: MikroTik
мало
мало
990₽
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Характеристики
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- Тип
- PoE-инжектор
- Описание
- Устройства Mikrotik RouterBOARD c питанием на входе 9-48 В
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