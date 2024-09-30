Модуль SFP+ MikroTik (1UTP 10Gbps)
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Код товара: 117013
Производитель: MikroTik
3 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Модуль SFP+
- Корпус
- металл
- Цвет
- серый
- Количество портов RJ45
- 1
- Комплект поставки
- SFP+ модуль
- Максимальная длина кабеля
- до 0.2 км (до 200 метров)
- Рабочая температура
- 0 ~ 85 °C
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