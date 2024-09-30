ИБП Ippon G2 EURO 1000
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Код товара: 98776
Производитель: Ippon
36 390₽
436
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О товаре
ИБП Ippon G2 EURO 1000Решение для стабильной и бесперебойной работы различного компьютерного оборудования. Данная модель относится к устройствам с двойным преобразованием, которые сначала преобразуют переменный ток в постоянный, а затем выполняют обратное преобразование, обеспечивая форму напряжения в виде «чистой» синусоиды, что отлично подойдет даже для самого чувствительного оборудования. Кроме того, устройства такого типа всегда работают в режиме «онлайн» и не обладают временной задержкой при переключении. Полная мощность ИБП – 1000 ВА, благодаря чему время работы при полной нагрузке в 900 Вт может достигать 3.6 мин. Кроме того, модель поддерживает диапазон входных напряжений от 176 до 300 В, что обеспечивает широкие возможности использования источника питания. Для обеспечения безопасности модель обладает защитой от короткого замыкания, перегрузок и глубокого разряда. Корпус выполнен из металла и пластика, отличается прочностью и обладает компактными размерами. Для удобства использования модель оснащена кнопкой включения и небольшим LCD-экран. Подключение оборудования может осуществляться при помощи 3 евророзеток CEE 7, а также портов USB-B и RS-232. Источник питания работает от 2 батарей и полностью заряжается за 4 часа.
Характеристики
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- Тип
- с двойным преобразованием
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Выходная мощность (ВА)
- 1000
- Выходная мощность (Вт)
- 900
- Форма выходного сигнала
- синусоида
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 10
- Время переключения на батарею, мс
- 0
- Количество выходных разъемов питания
- 3 (из них с питанием от батарей - 3)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 386
- Время работы при полной нагрузке, мин
- 4
- Коэффициент полезного действия
- 89 %
Отзывы 2
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Н
Н
Никита
26 февраля 2023
Поддерживает snmp карту, низкий уровень шума вентилятора, он хоть и работает на одних оборотах, но его вообще не слышно. мощность 900 Вт, всего две обычные розетки, замечательно подошёл для подключения внутренней коммуникации, это бойлер, а также тёплые полы. батареи устанавливал сам, 10 минут и готово
В
В
Влад
23 февраля 2023
Достоинства
Двойное преобразование напряжения, время перехода равно нулю, тихий вентилятор, мощность 900 Вт как и заявлено, две обычные евророзетки, поэтому легко всё подключать и отключать.
Недостатки
без интерфейсного кабеля в комплекте
Комментарии
пришел в аккуратной упаковке, ничего не помято, внутри пенопласт для защиты. удобно управлять, можно при помощи кнопок на лицевой части корпуса, можно подключить к компьютеру, но для этого требуется приобрести специальный USB кабель
Н
Никита
26 февраля 2023
Поддерживает snmp карту, низкий уровень шума вентилятора, он хоть и работает на одних оборотах, но его вообще не слышно. мощность 900 Вт, всего две обычные розетки, замечательно подошёл для подключения внутренней коммуникации, это бойлер, а также тёплые полы. батареи устанавливал сам, 10 минут и готово
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