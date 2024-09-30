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ИБП Ippon G2 EURO 1000

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ИБП Ippon G2 EURO 1000
ИБП Ippon G2 EURO 1000
ИБП Ippon G2 EURO 1000
ИБП Ippon G2 EURO 1000
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 98776
Производитель: Ippon
5
2 отзыва
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

36 390₽
436
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В магазинах:
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ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 Euro
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ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 Euro
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ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200
379
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1 = 1₽
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ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 Euro
ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200 Euro
31 590₽
363
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200
ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200
30 290₽
О товаре

ИБП Ippon G2 EURO 1000

Решение для стабильной и бесперебойной работы различного компьютерного оборудования. Данная модель относится к устройствам с двойным преобразованием, которые сначала преобразуют переменный ток в постоянный, а затем выполняют обратное преобразование, обеспечивая форму напряжения в виде «чистой» синусоиды, что отлично подойдет даже для самого чувствительного оборудования. Кроме того, устройства такого типа всегда работают в режиме «онлайн» и не обладают временной задержкой при переключении. Полная мощность ИБП – 1000 ВА, благодаря чему время работы при полной нагрузке в 900 Вт может достигать 3.6 мин. Кроме того, модель поддерживает диапазон входных напряжений от 176 до 300 В, что обеспечивает широкие возможности использования источника питания. Для обеспечения безопасности модель обладает защитой от короткого замыкания, перегрузок и глубокого разряда. Корпус выполнен из металла и пластика, отличается прочностью и обладает компактными размерами. Для удобства использования модель оснащена кнопкой включения и небольшим LCD-экран. Подключение оборудования может осуществляться при помощи 3 евророзеток CEE 7, а также портов USB-B и RS-232. Источник питания работает от 2 батарей и полностью заряжается за 4 часа.
  • Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (онлайн ИБП)
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Возможность работы даже при самых неблагоприятных условиях в питающей сети
  • Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем
  • Защита от перегрузки, короткого замыкания и высоковольтных выбросов
  • Режим ECO
  • Универсальный слот для опциональных карт
    • Характеристики
    Тип
    с двойным преобразованием
    Тип выходных разъемов питания
    IEC 320 C13 (компьютерный)
    Выходная мощность (ВА)
    1000
    Выходная мощность (Вт)
    900
    Форма выходного сигнала
    синусоида
    Время работы при половинной нагрузке, мин
    10
    Время переключения на батарею, мс
    0
    Количество выходных разъемов питания
    3 (из них с питанием от батарей - 3)
    Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
    386
    Время работы при полной нагрузке, мин
    4
    Коэффициент полезного действия
    89 %
    Посмотреть все характеристики
    Отзывы 2
    5
    2 отзыва
    Общий рейтинг
    2 отзыва
    5
    5 звезд
    2
    4 звезды
    0
    3 звезды
    0
    2 звезды
    0
    1 звезда
    0
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    Поделитесь своими впечатлениями о товаре

    Н
    Н
    Никита
    26 февраля 2023
    Рекомендует этот товар
    Поддерживает snmp карту, низкий уровень шума вентилятора, он хоть и работает на одних оборотах, но его вообще не слышно. мощность 900 Вт, всего две обычные розетки, замечательно подошёл для подключения внутренней коммуникации, это бойлер, а также тёплые полы. батареи устанавливал сам, 10 минут и готово
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    0 0
    В
    В
    Влад
    23 февраля 2023
    Рекомендует этот товар
    Достоинства
    Двойное преобразование напряжения, время перехода равно нулю, тихий вентилятор, мощность 900 Вт как и заявлено, две обычные евророзетки, поэтому легко всё подключать и отключать.
    Недостатки
    без интерфейсного кабеля в комплекте
    Комментарии
    пришел в аккуратной упаковке, ничего не помято, внутри пенопласт для защиты. удобно управлять, можно при помощи кнопок на лицевой части корпуса, можно подключить к компьютеру, но для этого требуется приобрести специальный USB кабель
    Ответить
    0 0
    Н
    Никита
    26 февраля 2023
    Рекомендует этот товар
    Поддерживает snmp карту, низкий уровень шума вентилятора, он хоть и работает на одних оборотах, но его вообще не слышно. мощность 900 Вт, всего две обычные розетки, замечательно подошёл для подключения внутренней коммуникации, это бойлер, а также тёплые полы. батареи устанавливал сам, 10 минут и готово
    Ответить
    0
    0
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    36 390₽
    436
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    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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