О товаре

ИБП Ippon G2 EURO 1000 Решение для стабильной и бесперебойной работы различного компьютерного оборудования. Данная модель относится к устройствам с двойным преобразованием, которые сначала преобразуют переменный ток в постоянный, а затем выполняют обратное преобразование, обеспечивая форму напряжения в виде «чистой» синусоиды, что отлично подойдет даже для самого чувствительного оборудования. Кроме того, устройства такого типа всегда работают в режиме «онлайн» и не обладают временной задержкой при переключении. Полная мощность ИБП – 1000 ВА, благодаря чему время работы при полной нагрузке в 900 Вт может достигать 3.6 мин. Кроме того, модель поддерживает диапазон входных напряжений от 176 до 300 В, что обеспечивает широкие возможности использования источника питания. Для обеспечения безопасности модель обладает защитой от короткого замыкания, перегрузок и глубокого разряда. Корпус выполнен из металла и пластика, отличается прочностью и обладает компактными размерами. Для удобства использования модель оснащена кнопкой включения и небольшим LCD-экран. Подключение оборудования может осуществляться при помощи 3 евророзеток CEE 7, а также портов USB-B и RS-232. Источник питания работает от 2 батарей и полностью заряжается за 4 часа. Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (онлайн ИБП) Синусоидальная форма выходного напряжения Возможность работы даже при самых неблагоприятных условиях в питающей сети Многофункциональный графический ЖКИ с двухцветной подсветкой, кнопками управления и звуковым излучателем Защита от перегрузки, короткого замыкания и высоковольтных выбросов Режим ECO Универсальный слот для опциональных карт