О товаре

ИБП Ippon Back Basic 2200 Обладает компактными размерами и высокой функциональностью. Он автоматически корректирует сетевое напряжение, защищает подключенные устройства от глубокого разряда, перегрузки и короткого замыкания. Напряжение на выходе имеет форму модифицированной синусоиды и стабильность ± 10 %. За счет этого ИБП подходит для подключения бытовой техники и компьютеров. На его задней панели расположены 6 разъемов IEC 320 C13 и интерфейсы USB Type B, RJ-45. А на лицевой панели имеются светодиодные индикаторы, обозначающие текущие параметры работы устройства. Эффективная выходная мощность составляет 1320 Вт. При полной нагрузке время работы подключенных к нему устройств 0.5 мин (в случае отключения электричества). Переключается ИБП на батареи за 10 мс. Это позволит корректно завершить работу подключенной техники, сохранив при этом важные данные и настройки. Входное напряжение, с которым работает ИБП, может варьироваться в пределах 162 - 280 В. В комплекте с ИБП есть кабель питания входа Schuko-IEC и руководство пользователя.