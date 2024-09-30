ИБП Ippon Back Basic 2200
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 98237
Производитель: Ippon
22 390₽
268
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
21%
ИБП PowerCom King Pro KIN-1200AP-RM
24 990₽
31 490₽
284
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 Euro
23 690₽
261
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro
21 790₽
256
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП Ippon Back Basic 1500 Euro
21 390₽
245
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП Ippon Back Basic 1500
20 490₽
225
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП PowerCom Raptor [RPT-2000AP LCD EURO]
18 750₽
О товаре
ИБП Ippon Back Basic 2200Обладает компактными размерами и высокой функциональностью. Он автоматически корректирует сетевое напряжение, защищает подключенные устройства от глубокого разряда, перегрузки и короткого замыкания. Напряжение на выходе имеет форму модифицированной синусоиды и стабильность ± 10 %. За счет этого ИБП подходит для подключения бытовой техники и компьютеров. На его задней панели расположены 6 разъемов IEC 320 C13 и интерфейсы USB Type B, RJ-45. А на лицевой панели имеются светодиодные индикаторы, обозначающие текущие параметры работы устройства. Эффективная выходная мощность составляет 1320 Вт. При полной нагрузке время работы подключенных к нему устройств 0.5 мин (в случае отключения электричества). Переключается ИБП на батареи за 10 мс. Это позволит корректно завершить работу подключенной техники, сохранив при этом важные данные и настройки. Входное напряжение, с которым работает ИБП, может варьироваться в пределах 162 - 280 В. В комплекте с ИБП есть кабель питания входа Schuko-IEC и руководство пользователя.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- линейно-интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Выходная мощность (ВА)
- 2200
- Выходная мощность (Вт)
- 1320
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 3.5
- Время переключения на батарею, мс
- 10
- Количество выходных разъемов питания
- 6
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 125
- Время работы при полной нагрузке, мин
- 0.5
- Коэффициент полезного действия
- 88 %
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 20
24 августа 2023
Асаламу алайкум. Можно ли использовать для использования громкоговорителя в мечети при отключении света и на сколько азанов примерно хватит?
1
0 0
Г
Гость 97
08.09.2023 20:54:12
А какой есть?
Ответить
0 0
Г
Гость 20
24 августа 2023
Асаламу алайкум. Можно ли использовать для использования громкоговорителя в мечети при отключении света и на сколько азанов примерно хватит?
1
0
0