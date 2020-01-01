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Источники бесперебойного питания
ИБП Ippon Back Basic 1050

ИБП Ippon Back Basic 1050

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ИБП Ippon Back Basic 1050
ИБП Ippon Back Basic 1050
ИБП Ippon Back Basic 1050
ИБП Ippon Back Basic 1050
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 97758
Производитель: Ippon
Рассрочка
В наличии
В наличии
6 350₽
76
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Характеристики
Тип
интерактивный
Тип выходных разъемов питания
CEE 7 (евророзетка)
Выходная мощность (ВА)
1050
Выходная мощность (Вт)
600
Форма выходного сигнала
ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время работы при половинной нагрузке, мин
2
Количество выходных разъемов питания
2 (из них с питанием от батарей - 2)
Коэффициент полезного действия
95%
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В наличии
В наличии
6 350₽
76
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    2 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа