ИБП Ippon Back Basic 1050
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В наличии
В наличии
6 350₽
76
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Характеристики
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- Тип
- интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- CEE 7 (евророзетка)
- Выходная мощность (ВА)
- 1050
- Выходная мощность (Вт)
- 600
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 2
- Количество выходных разъемов питания
- 2 (из них с питанием от батарей - 2)
- Коэффициент полезного действия
- 95%
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