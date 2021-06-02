ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 93639
Производитель: Ippon
В наличии
В наличии
12 090₽
145
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- CEE 7 (евророзетка)
- Выходная мощность (ВА)
- 2200
- Выходная мощность (Вт)
- 1320
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 3.5
- Время переключения на батарею, мс
- 10
- Количество выходных разъемов питания
- 4 (из них с питанием от батарей - 4)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 125
- Время работы при полной нагрузке, мин
- 0.5
- Коэффициент полезного действия
- 88%
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
158
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП Ippon Smart Power Pro II 1200 Euro
13 190₽
160
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП PowerCom Raptor RPT-2000AP LCD
13 390₽
131
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП Ippon Back Basic 1500
10 990₽
135
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП Ippon Back Comfo Pro II 1050 [1189991]
11 320₽
168
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП PowerCom INF- 1100 черный
14 030₽
118
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП Ippon Back Comfo Pro II 850
9 890₽
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
О
Омар
2 июня 2021
я хочу ее для телека , игровой консоли и для HI-FI ресивера . будет ли он работать с ними если все вместе подключит к нему ?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 09:40:11
Добрый день! Мы можем подобрать Вам ИБП по Вашим параметрам Обратитесь по горячей линии 88005110505, либо к нам в чат для полной консультации
Ответить
0 0
О
Омар
2 июня 2021
я хочу ее для телека , игровой консоли и для HI-FI ресивера . будет ли он работать с ними если все вместе подключит к нему ?
1
0
0