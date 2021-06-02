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ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro

ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro

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ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro
ИБП Ippon Back Basic 2200 Euro
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 93639
Производитель: Ippon
В наличии
В наличии
12 090₽
145
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Характеристики
Тип
интерактивный
Тип выходных разъемов питания
CEE 7 (евророзетка)
Выходная мощность (ВА)
2200
Выходная мощность (Вт)
1320
Форма выходного сигнала
ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время работы при половинной нагрузке, мин
3.5
Время переключения на батарею, мс
10
Количество выходных разъемов питания
4 (из них с питанием от батарей - 4)
Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
125
Время работы при полной нагрузке, мин
0.5
Коэффициент полезного действия
88%
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Вопросы и ответы
О
Омар
2 июня 2021
я хочу ее для телека , игровой консоли и для HI-FI ресивера . будет ли он работать с ними если все вместе подключит к нему ?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
27.07.2021 09:40:11
Добрый день! Мы можем подобрать Вам ИБП по Вашим параметрам Обратитесь по горячей линии 88005110505, либо к нам в чат для полной консультации
Ответить
0 0
О
Омар
2 июня 2021
я хочу ее для телека , игровой консоли и для HI-FI ресивера . будет ли он работать с ними если все вместе подключит к нему ?
1 Ответить
0
0
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В наличии
В наличии
12 090₽
145
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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