ИБП Ippon Back Office 600
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 9307
Производитель: Ippon
Гарантия: 24 мес.
30 декабря
30 декабря
3 510₽
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
резервный, 600 ВА / 300 Вт, разъемов: 4
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- резервный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Выходная мощность (ВА)
- 600
- Выходная мощность (Вт)
- 300
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 8
- Время переключения на батарею, мс
- 4
- Количество выходных разъемов питания
- 4 (из них с питанием от батарей - 4)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
42
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП UPS 400VA Ippon Back Verso 400 +защита телефонной линии
3 510₽
48
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП PowerCom RAPTOR RPT-800A EURO
4 010₽
40
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП PowerCom RAPTOR RPT-600A EURO
3 350₽
39
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП CyberPower UTC650E
3 290₽
36
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП Ippon Back Basic 650 Euro
3 070₽
50
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
ИБП UPS 850VA Ippon Back Basic 850 Euro
4 170₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.