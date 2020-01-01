ИБП Ippon Back Verso 600
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Код товара: 9306
Производитель: Ippon
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
4 390₽
52
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О товаре
резервный, 600 ВА / 300 Вт, разъемов: 6, USB, RS-232
Характеристики
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- Тип
- резервный
- Тип выходных разъемов питания
- CEE 7 (евророзетка)
- Выходная мощность (ВА)
- 600
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 13
- Время переключения на батарею, мс
- 4
- Количество выходных разъемов питания
- 6 (из них с питанием от батарей - 2)
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