ИБП Ippon Back Office 1000
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Код товара: 9301
Производитель: Ippon
Гарантия: 24 мес.
30 декабря
30 декабря
8 790₽
105
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О товаре
резервный, 1000 ВА / 600 Вт, разъемов: 4
Характеристики
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- Тип
- резервный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Выходная мощность (ВА)
- 1000
- Выходная мощность (Вт)
- 600
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 30
- Время переключения на батарею, мс
- 6
- Количество выходных разъемов питания
- 4 (из них с питанием от батарей - 4)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 320
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