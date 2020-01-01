UPS 800VA Ippon Back Verso 800 +защита телефонной линии
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Код товара: 9300
Производитель: Ippon
Гарантия: 24 мес.
30 декабря
30 декабря
6 590₽
79
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О товаре
резервный, 800 ВА / 480 Вт, разъемов: 6
Характеристики
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- Тип
- резервный
- Тип выходных разъемов питания
- CEE 7 (евророзетка)
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 27
- Время переключения на батарею, мс
- 6
- Количество выходных разъемов питания
- 6 (из них с питанием от батарей - 4)
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