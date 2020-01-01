ИБП Powercom King Pro KIN-1200AP-RM
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Код товара: 9269
Производитель: PowerCom
Гарантия: 24 мес.
30 декабря
30 декабря
33 860₽
406
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О товаре
интерактивный, рэковый, 1200 ВА / 720 Вт, разъемов: 6, до 10 мин, RS-232
Характеристики
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- Тип
- интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Выходная мощность (ВА)
- 1200
- Выходная мощность (Вт)
- 720
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время переключения на батарею, мс
- 4
- Количество выходных разъемов питания
- 6 (из них с питанием от батарей - 4)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 320
- Время работы при полной нагрузке, мин
- 10
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