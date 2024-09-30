ИБП UPS 650VA CyberPower
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Код товара: 83777
Производитель: CyberPower
3 500₽
42
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Характеристики
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- Тип
- интерактивный
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Форма выходного сигнала
- ступенчатая аппроксимация синусоиды
- Время переключения на батарею, мс
- 4
- Количество выходных разъемов питания
- 4 (из них с питанием от батарей - 4)
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