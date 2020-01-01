ИБП Ippon Innova G2 2KVA
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Код товара: 82190
Производитель: Ippon
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мало
36 290₽
435
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Характеристики
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- Тип
- с двойным преобразованием
- Тип выходных разъемов питания
- IEC 320 C13 (компьютерный)
- Форма выходного сигнала
- синусоида
- Время работы при половинной нагрузке, мин
- 10.8
- Количество выходных разъемов питания
- 4 (из них с питанием от батарей - 4)
- Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
- 386
- Время работы при полной нагрузке, мин
- 3.6
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